Jadwal MotoGP Jerman 2023 Minggu Ini: Tampil di Sirkuit Favorit, Marc Marquez Jadi Juara?

Apakah pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mampu jadi juara di MotoGP Jerman 2023? (Foto: MotoGP)

JADWAL MotoGP Jerman 2023 minggu ini akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez akan tampil di sirkuit favoritnya. Lantas, apakah hal tersebut membuatnya bisa meraih kemenangan?

Gelaran MotoGP 2023 terus berlanjut. Saat ini, ajang balap motor paling bergengsi di dunia itu telah memasuki seri ketujuh bertajuk MotoGP Jerman 2023.

MotoGP Jerman 2023 digelar di Sirkuit Sachsenring, Oberlungwitz, Jerman. Dijadwalkan seri tersebut akan berlangsung pada 16-18 Juni 2023 mendatang.

Sebelumnya, Marc Marquez mengalami nasib sial ketika menjalani balapan di MotoGP Italia 2023. Marquez gagal finis setelah terjatuh saat tengah melintas di tikungan hingga terseret ke gravel dan gagal finis.

Tentunya, insiden itu membuat Marc Marquez kecewa berat lantaran bertekad untuk meraih hasil positif di MotoGP Italia 2023. Terlebih, saat ini pembalap berjuluk The Baby Alien itu terseok-seok di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

Marc Marquez masih tercecer di posisi ke-18 klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Kakak Alex Marquez itu baru mengoleksi 15 poin sepanjang gelaran MotoGP 2023.