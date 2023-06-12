Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Usai Tak Terbendung hingga Menang di MotoGP Italia 2023: Akhir Pekan yang Sempurna!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |08:51 WIB
Francesco Bagnaia Usai Tak Terbendung hingga Menang di MotoGP Italia 2023: Akhir Pekan yang Sempurna!
Francesco Bagnaia menang di MotoGP Italia 2023. (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sukses meraih kemenangan di MotoGP Italia 2023. Tampil dominan hingga tak terbendung di MotoGP Italia 2023, Bagnaia menyebut penampilannya berjalan sempurna di Sirkuit Mugello, Italia.

Ya, Bagnaia tampil dominan di MotoGP Italia 2023. Dia meraih kemenangan di Sirkuit Mugello, Italia, pada Minggu 11 Juni 2023 malam WIB. Dia menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 41 menit 16,863 detik.

Francesco Bagnaia

Tak hanya di balapan utama, Bagnaia, juga menuai hasil manis dalam sprint race yang digelar pada Sabtu 11 Juni 2023. Dia sukses meraih kemenangan juga, mengasapi Marc Marquez cs.

Dengan sederet hasil manis itu, Bagnaia pun mengukuhkan posisinya di puncak klasemen pembalap MotoGP. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- pun kini telah mengoleksi 131 poin.

Tak ayal, Bagnaia pun menyambut sukacita hasil tersebut. Apalagi, kemenangan diraihnya kala mentas di hadapan publik sendiri di tanah asalnya, Italia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement