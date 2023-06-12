Francesco Bagnaia Usai Tak Terbendung hingga Menang di MotoGP Italia 2023: Akhir Pekan yang Sempurna!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sukses meraih kemenangan di MotoGP Italia 2023. Tampil dominan hingga tak terbendung di MotoGP Italia 2023, Bagnaia menyebut penampilannya berjalan sempurna di Sirkuit Mugello, Italia.

Ya, Bagnaia tampil dominan di MotoGP Italia 2023. Dia meraih kemenangan di Sirkuit Mugello, Italia, pada Minggu 11 Juni 2023 malam WIB. Dia menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 41 menit 16,863 detik.

Tak hanya di balapan utama, Bagnaia, juga menuai hasil manis dalam sprint race yang digelar pada Sabtu 11 Juni 2023. Dia sukses meraih kemenangan juga, mengasapi Marc Marquez cs.

Dengan sederet hasil manis itu, Bagnaia pun mengukuhkan posisinya di puncak klasemen pembalap MotoGP. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- pun kini telah mengoleksi 131 poin.

Tak ayal, Bagnaia pun menyambut sukacita hasil tersebut. Apalagi, kemenangan diraihnya kala mentas di hadapan publik sendiri di tanah asalnya, Italia.