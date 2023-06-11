Kemenpora Sewa 2 Pesawat Carter demi Kenyamanan Kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2023

KEMENPORA (Kementerian Pemuda dan Olahraga) menyewa 2 pesawat carter demi kenyamanan kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2023 untuk keberangkatan dan kepulangan mereka. Kemenpora mengaku sengaja menyewa pesawat carter lantaran atlet-atlet kebanggaan Tanah Air itu memiliki misi yang sangat berat.

Seperti diketahui, kontingen Indonesia sukses meraih hasil gemilang dengan menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 Kamboja. Ini merupakan kali ketiga secara beruntun Indonesia menjadi juara umum gelaran ASEAN Para Games.

Menariknya, keberangkatan dan kepulangan para atlet tersebut mendapat dukungan penuh dari Kemenpora yang menyewa dua pesawat carter. Hal itu dilakukan guna membuat para kontingen Indonesia tetap nyaman dan bisa fokus ke ajang tersebut.

"Kemenpora memang sengaja mencarter pesawat Garuda untuk kontingen Indonesia berlaga di ASEAN Para Games 2023 Kamboja, untuk kenyamanan mereka di dalam perjalanan, karena misi mereka sangat berat, yakni mempertahankan gelar Juara Umum. Alhamdulillah, fasilitas dari kami berdampak positif, mereka mampu meraih gelar hattrick Juara Umum," ujar Menpora Dito, Minggu (11/6/2023).

Lebih lanjut, kontingen Indonesia tiba di Tanah Air melalui Bandara Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah pada Sabtu (10/6/2023) menggunakan dua pesawat carter yang difasilitasi Kemenpora. Kedatangan mereka pun disambut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Seskemenpora Gunawan Suswantoro yang mewakili Menpora RI Dito Ariotedjo.