SPORT LAIN

Bikin Bangga! Lifter Indonesia Ricko Saputra Sabet 2 Medali Emas di Grand Prix IWF 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:42 WIB

Ricko Saputra berhasil sabet dua medali emas di Grand Prix IWF 2023 (Foto: Rilis resmi PB PABSI)
A
A
A

ATLET angkat besi Indonesia, Ricko Saputra berhasil menyabet dua medali emas di Grand Prix IWF 2023, yang berlangsung di Havana, Kuba, Minggu (11/6/2023). Lifter asal Papua itu sukses memborong dua medali emas di kelas 61kg Grup A.

Turun di kelas 61kg Grup A, Ricko bersaing ketat dengan lifter Amerika Serikat, Morris Hampton dan lifter tuan rumah Kuba, Calderon Licourt. Keduanya pun berhasil dikalahkan Ricko.

Ricko Saputra

Ricko sukses meraih dua medali emas di angkatan Snatch seberat 134kg dan total angkatan 295kg. Sementara pada angkatan clean and jerk, ia meraih medali perak dengan angkatan seberat 161kg.

Adapun emas untuk angkatan ini diraih lifter Amerika Serikat, Morris Hampton dengan angkatan seberat 166kg. Prestasi itu membuat Pelatih Kepala Pelatnas Angkat Besi, Dirdja Wihardja bangga.

Pasalnya, ajang tersebut merupakan Grand Prix pertama Ricko. Dirdja mengatakan bakal kembali menempa lifter asal Papua itu demi tiket Olimpiade Paris 2024.

“Kami bersyukur Ricko mampu tampil maksimal. Karena ini merupakan Grand Prix pertamanya, yang terpenting bagi kami adalah ia mampu mengibarkan Merah-Putih. Setelah ini, angkatannya akan kami poles lagi agar ia mampu meraih tiket Olimpiade,” kata Dirdja dalam keterangan resmi yang didapat MNC Portal Indonesia, Minggu (11/6/2023).

Halaman:
1 2

Telusuri berita Sport lainnya
