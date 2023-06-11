Anthony Ginting Ogah Jemawa meski Sukses Juara Singapore Open 2023: Masih Ada yang Perlu Ditingkatkan!

MESKI senang usai juara Singapore Open 2023, Anthony Ginting ogah jemawa. Menurutnya, masih ada yang perlu ditingkatkan lantaran banyak pebulu tangkis top yang ingin mengalahkan dirinya.

Sebagaimana diketahui, Anthony Ginting dipastikan sebagai juara Singapore Open 2023. Kepastian itu didapat setelah mengalahkan wakil Denmark, Anders Antonsen di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura pada Minggu (11/6/2023) sore WIB dengan skor 21-16 dan 21-13.

Selepas menyabet gelar juara, Anthony Ginting mengaku sangat senang. Namun, dia menegaskan pencapaian itu tidak mudah diraih olehnya.

"Senang bisa juara, tetapi ini tentu bukan pencapaian yang mudah. Masih ada yang harus dikejar," ujar Ginting seusai laga, Minggu (11/6/2023).

Lebih lanjut, Anthony Ginting juga mengatakan jika masih ada yang perlu ditingkatkan dari permainannya. Sebab, dia merasa banyak lawan yang ingin mengalahkan dirinya.

"Lawan tentu juga banyak yang masih ingin mengalahkan saya. Masih ada yang harus ditingkatkan," lanjutnya.