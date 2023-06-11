5 Fakta Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023, Nomor 1 Sukses Pertahankan Gelar Juara!

SEBANYAK 5 fakta Anthony Ginting juara Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Anthony Ginting dipastikan keluar sebagai juara Singapore Open 2023.

Kepastian itu didapat setelah mengalahkan wakil Denmark, Anders Antonsen di partai puncak. Dalam laga yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, pada Minggu (11/6/2023) sore WIB itu, Ginting menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-13.

Menariknya, terdapat sejumlah fakta Anthony Ginting juara Singapore Open 2023. Lantas, apa sajakah itu?

Berikut 5 Fakta Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023

5. Anthony Ginting Dominan





Fakta kelima dalam daftar ini adalah Anthony Ginting tampil dominan. Ginting berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai pebulu tangkis peringkat dua dunia.

Bagaimana tidak, Ginting berhasil tampil mendominasi sejak awal gim pertama atas Anders Antonsen. Bahkan, dia sempat membuat Antonsen kesulitan meladeni gaya permainannya.

4. Mental Anthony Ginting





Mental Anthony Ginting di laga final Singapore Open 2023 patut diacungi jempol. Pasalnya, Ginting sempat membuat sejumlah kesalahan di awal gim pertama dan tertinggal 2-4 dari Antonsen.

Meski begitu, Ginting mampu menjaga mentalnya tetap stabil sehingga berhasil membalikkan keadaan. Setelahnya, pebulu tangkis asal Cimahi itu pun berhasil mencetak poin demi poin dan mengunci kemenangan lewat dua gim langsung.