Hadapi Anders Antonsen di Final Singapore Open 2023, Anthony Ginting Ogah Kepedean

HADAPI wakil Denmark, Anders Antonsen di final Singapore Open 2023, Anthony Sinisuka Ginting tak mau percaya diri berlebihan. Selain itu, Ginting juga tak mau cepat berpuas diri, meski berhasil tembus final Singapore Open 2023.

“Rasanya sudah ada progres hingga saya bisa ke final, tetapi saya ingin masih lebih lagi,” kata Ginting dalam rilis PBSI yang dikutip pada Minggu (11/6/2023).

“Progres sejauh ini sudah baik. Tetapi ada yang harus terus diperbaiki lagi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ginting juga memusatkan fokusnya pada laga pamungkas menghadapi Antonsen. Dirinya akan melakukan diskusi dengan sang pelatih demi bisa keluar sebagai kampiun Singapore Open 2023 pada sektor tunggal putra.

“Besok (hari ini) pasti pertandingan yang lebih sulit. Untuk menghadapi pertandingan itu, saya akan coba diskusi dengan pelatih bagaimana mainnya. Agar saya bisa enjoy lagi,” tandas Ginting.

Untuk diketahui, Ginting berhasil melangkah ke partai final usai kalahkan Kunlavut Vitidsarn asal Thailand yang memutuskan mundur karena mengalami cedera. Pertandingan tersebut berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Sabtu 10 Juni 2023.