HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Finis di MotoGP Italia 2023, Marc Marquez Luapkan Rasa Frustrasinya soal Motor Repsol Honda

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |22:28 WIB
Gagal Finis di MotoGP Italia 2023, Marc Marquez Luapkan Rasa Frustrasinya soal Motor Repsol Honda
Marc Marquez frustrasi dengan motor Repsol Honda setelah terjatuh lagi di MotoGP Italia 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

GAGAL finis di MotoGP Italia 2023, Marc Marquez luapkan rasa frustrasinya soal motor Repsol Honda. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut belum pernah berhasil finis di balapan utama pada sepanjang musim ini.

Marc Marquez tampil apik di akhir pekan ini dengan meraih tempat kedua di kualifikasi. Dia pun bersaing di barisan terdepan dalam balapan utama pada Minggu (11/6/2023) dan sprint race Sabtu (10/6/2023) kemarin.

Marc Marquez

Marquez masih sanggup finis di sprint race meskipun hanya ketujuh. Namun, dia gagal finis lagi dalam balapan utama usai terjatuh di Sirkuit Mugello.

Marc Marquez mengatakan bahwa dirinya telah tampil dengan lebih baik ketimbang di Le Mans pada MotoGP Prancis 2023 bulan lalu. Namun demikian, kesalahan minor saja membuat dirinya terjatuh.

“Insiden ini membuat saya lebih marah karena saya tidak bisa menyelesaikan balapan dan mengumpulkan informasi. Saya sudah tampil lebih baik daripada yang diharapkan, namun kesalahan sedikit saja, motor itu mengkhianati Anda,” kata Marquez, dilansir dari Motorsport Espana.

“Saya gagal dalam rem sebelumnya, motor terkunci di depan, saya mencoba membuka dan terjatuh meski berjalan dengan lambat,” tambahnya.

Halaman:
1 2
