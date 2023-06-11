Finis Ke-2 di Sprint Race, Marco Bezzecchi Makin Ambisius Juara di Balapan MotoGP Italia 2023!

PEMBALAP Mooney VR46, Marco Bezzecchi kian berambisi juara di balapan utama MotoGP Italia 2023. Hal itu tak terlepas dari capaian positif Bezzecchi, yang finis kedua di sesi sprint race kemarin Sabtu, 10 Juni 2023.

Untuk diketahui kembali, Bezzecchi sukses melesat ke posisi dua setelah memulai balapan dari posisi ketujuh. Ia berhasil mengasapi sejumlah pembalap, termasuk Jorge Martin yang finis ketiga hingga Marc Marquez (ketujuh).

Bezzecchi pun mengungkap kunci keberhasilannya itu. Kata pembalap asal Italia itu, posisi start jadi faktor penting untuk bisa merangsek ke posisi depan.

“Start adalah kuncinya dan untungnya saya melakukan start yang baik. Lalu pertarungan dengan para pembalap bagus karena saat hujan datang saya merasa nyaman. Saya berhasil mendapatkan beberapa posisi dan mendekati Pecco - sayangnya tidak cukup, tapi tetap saja itu sangat bagus,” imbuh Bezzecchi dikutip dari Motorcycle Sports.

Di sisi lain, Bezzecchi juga tidak ada masalah dengan hasil kualifikasi, yang membuatnya harus memulai balapan dari posisi ketujuh. Anak didik Valentino Rossi itu malah optimistis dengan peluangnya pada balapan nanti karena motornya memiliki kecepatan yang bagus.

“Secara keseluruhan, saya cukup kesal dan berharap sedikit berharap banyak pada diri saya di babak kualifikasi,” timpal Bezzecchi.