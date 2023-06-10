Bela Tim Baru di WSBK 2024, Toprak Razgatlioglu Berambisi Rebut Gelar Juara

TOPRAK Razgatlioglu dipastikan akan membela tim baru di World Superbike (WSBK) 2024. Akan membela ROKiT BMW Motorrad, dia pun berambisi merebut gelar juara di WSBK.

Ya, Toprak dipastikan berpisah dengan Pata Yamaha Prometeon di akhir musim WSBK 2023. Dia merapat ke ROKiT BMW Motorrad pada musim mendatang.

Bersama tim barunya, Toprak punya harapan tinggi. Bakal mengendarai motor balap BMW M 1000 RR, dia yakin bisa tampil lebih kompetitif. Dengan dukungan yang diberikan tim, dia bahkan optimis bisa bersaing memperebutkan gelar juara.

"Tahun depan dan mungkin juga 2025, kami akan berjuang untuk kejuaraan WSBK. Saya harap kami bisa memenangkannya! Ini adalah mimpi besar buat saya," ujar Toprak, dikutip dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

BACA JUGA: Toprak Razgatlioglu Akui Berat Hati Tinggalkan Tim WSBK Yamaha

"Jika saya ingin tetap di WSBK, maka saya membutuhkan tantangan baru,” lanjutnya.