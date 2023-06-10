Advertisement
SPORT LAIN

Bela Tim Baru di WSBK 2024, Toprak Razgatlioglu Berambisi Rebut Gelar Juara

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |14:53 WIB
Bela Tim Baru di WSBK 2024, Toprak Razgatlioglu Berambisi Rebut Gelar Juara
Toprak Razgatlioglu kala berlaga di WSBK. (Foto: Instagram/@toprak_tr45)
TOPRAK Razgatlioglu dipastikan akan membela tim baru di World Superbike (WSBK) 2024. Akan membela ROKiT BMW Motorrad, dia pun berambisi merebut gelar juara di WSBK.

Ya, Toprak dipastikan berpisah dengan Pata Yamaha Prometeon di akhir musim WSBK 2023. Dia merapat ke ROKiT BMW Motorrad pada musim mendatang.

Toprak Razgatlioglu

Bersama tim barunya, Toprak punya harapan tinggi. Bakal mengendarai motor balap BMW M 1000 RR, dia yakin bisa tampil lebih kompetitif. Dengan dukungan yang diberikan tim, dia bahkan optimis bisa bersaing memperebutkan gelar juara.

"Tahun depan dan mungkin juga 2025, kami akan berjuang untuk kejuaraan WSBK. Saya harap kami bisa memenangkannya! Ini adalah mimpi besar buat saya," ujar Toprak, dikutip dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

"Jika saya ingin tetap di WSBK, maka saya membutuhkan tantangan baru,” lanjutnya.

