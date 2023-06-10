Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kalahkan Wakil Singapura, Tim E-Sport Jawa Tengah Juarai IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:48 WIB
Kalahkan Wakil Singapura, Tim E-Sport Jawa Tengah Juarai IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore
Tim-tim Esports Jawa Tengah Indonesia berjaya di IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore. (Foto: Ist)
A
A
A

TIM E-Sport Indonesia asal Jawa Tengah, Pigmy E-Sport berhasil menjuarai IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore. Turnamen persahabatan yang resmi diselenggarakan secara kolaboratif antara IESPA (Indonesia E-Sport Association) Jawa Tengah bersama National Youth Council Singapura itu berlangsung pada 20 Mei 2023.

Bertempat di kantor pusat perusahaan produsen hardware game global Razer di Asia Tenggara, turnamen tersebut merupakan bagian dari Kementerian Budaya, Komunitas dan Pemuda Singapura (the Ministry of Culture, Community and Youth of Singapore). Total 18 tim E-Sport dari Jawa Tengah dan Singapura pun bersaing di cabang E-Sport yaitu permainan (game) PUBG Mobile.

Sebelumnya, partisipan yang terpilih mewakili daerah Jawa Tengah dalam pertandingan melawan para tim E-Sport Singapura telah melalui tahap seleksi awal. Seleksi tersebut melalui turnamen regional babak penyisihan yang diselenggarakan pada Maret 2023 di Tentrem Mall, Semarang.

Pada saat itu delapan tim terbaik dari Jawa Tengah berhasil terpilih untuk bertanding melawan delapan tim E-Sport Singapura dalam acara IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore.

Pada babak akhir kompetisi, tiga tim E-Sport Jawa Tengah bernama Pigmy E-Sport, Pratama Gank dan Sakira Greatness masing-masing berhasil menjadi juara pertama, kedua dan ketiga dan membawa tiga piala kembali ke Indonesia setelah mengalahkan 13 tim E-Sport lain.

Pigmy Esports

Melihat hasil tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina IESPA Jawa Tengah mengapresiasi terselenggaranya IESPA Central Java E-Sport Summit: Singapore yang dimenangi seluruhnya oleh ketiga tim perwakilan Jawa Tengah. Menurut Ganjar, pergerakan pemuda di era masa kini yang tanpa batas dan potensi besar kemajuan negara di kawasan Asia Tenggara diinisiasi oleh para pemuda melalui kerjasama antara pemuda yang bisa tercipta melalui ajang kompetisi E-Sport.

Halaman:
1 2
