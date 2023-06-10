Permainan Anders Antonsen Bukan Masalah, Anthony Ginting Ungkap Faktor Penentu Menangkan Final Singapore Open 2023

PERMAINAN Anders Antonsen bukan masalah, Anthony Ginting ungkap faktor penentu menangkan final Singapore Open 2023. Tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting, mengatakan bahwa kondisi lapangan bakal memengaruhi hasil akhir di laga final, Minggu 11 Juni 2023 esok.

Ginting sukses melangkah ke final Singapore Open 2023 setelah mengalahkan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn, di semifinal pada hari Sabtu (10/6/2023). Ginting sempat kalah 19-21 di set pertama, namun menang 21-11 di set kedua sebelum akhirnya Kunlavut mundur di set ketiga karena cedera saat tertinggal 1-6.

Di sisi lain, Antonsen melangkah ke final turnamen Super 750 ini setelah mengalahkan wakil Jepang, Kodai Naraoka. Wakil Jerman itu mengalahkan Naraoka dalam tiga gim dengan skor 19-21, 21-16 dan 21-17.

Ginting memperkirakan laga kontra Antonsen bakal lebih berat dibanding Kunlavut. Dia mengaku sudah mengenal permainan Antonsen, namun yang perlu diwaspadai adalah kondisi lapangan karena bisa memengaruhi permainan.

“Besok pasti pertandingan yang lebih sulit. Untuk menghadapi pertandingan besok, saya akan coba diskusi dengan pelatih bagaimana mainnya. Agar saya bisa enjoy lagi,” kata Ginting dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (10/6/2023).

“Lawan Antonsen, kita tahu sama tahu cara bermainnya. Kondisi di lapangan rasanya akan menentukan pola permainan dan strategi seperti apa besok. Saya harus mempersiapkan dan fokus,” tambahnya.