Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Permainan Anders Antonsen Bukan Masalah, Anthony Ginting Ungkap Faktor Penentu Menangkan Final Singapore Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |22:25 WIB
Permainan Anders Antonsen Bukan Masalah, Anthony Ginting Ungkap Faktor Penentu Menangkan Final Singapore Open 2023
Anthony Ginting bakal hadapi Anders Antonsen di final Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

PERMAINAN Anders Antonsen bukan masalah, Anthony Ginting ungkap faktor penentu menangkan final Singapore Open 2023. Tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting, mengatakan bahwa kondisi lapangan bakal memengaruhi hasil akhir di laga final, Minggu 11 Juni 2023 esok.

Ginting sukses melangkah ke final Singapore Open 2023 setelah mengalahkan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn, di semifinal pada hari Sabtu (10/6/2023). Ginting sempat kalah 19-21 di set pertama, namun menang 21-11 di set kedua sebelum akhirnya Kunlavut mundur di set ketiga karena cedera saat tertinggal 1-6.

Anthony Ginting

Di sisi lain, Antonsen melangkah ke final turnamen Super 750 ini setelah mengalahkan wakil Jepang, Kodai Naraoka. Wakil Jerman itu mengalahkan Naraoka dalam tiga gim dengan skor 19-21, 21-16 dan 21-17.

Ginting memperkirakan laga kontra Antonsen bakal lebih berat dibanding Kunlavut. Dia mengaku sudah mengenal permainan Antonsen, namun yang perlu diwaspadai adalah kondisi lapangan karena bisa memengaruhi permainan.

“Besok pasti pertandingan yang lebih sulit. Untuk menghadapi pertandingan besok, saya akan coba diskusi dengan pelatih bagaimana mainnya. Agar saya bisa enjoy lagi,” kata Ginting dikutip dari rilis PBSI, Sabtu (10/6/2023).

“Lawan Antonsen, kita tahu sama tahu cara bermainnya. Kondisi di lapangan rasanya akan menentukan pola permainan dan strategi seperti apa besok. Saya harus mempersiapkan dan fokus,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement