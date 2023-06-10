Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Semifinal Singapore Open 2023: Anthony Ginting Tembus Final!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |21:45 WIB
Hasil Lengkap Semifinal Singapore Open 2023: Anthony Ginting Tembus Final!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL lengkap semifinal Singapore Open 2023 akan diulas Okezone. Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, pun berhasil melesat ke babak final.

Ya, sederet laga seru di babak semifinal ajang Singapore Open 2023 telah digelar hari ini, Sabtu (10/6/2023) sejak pagi WIB. Indonesia sendiri memiliki satu wakil tersisa yang berlaga di babak semifinal.

Anthony Sinisuka Ginting

Wakil tunggal Indonesia itu adalah Anthony Ginting. Di semifinal, dia berhadapan dengan jagoan Thailand, yakni Kunlavut Vitidsarn.

Duel sengit pun tersaji dalam pertemuan dua pemain unggulan itu di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Sabtu (10/6/2023) malam WIB. Susul-menyusul kedudukan sudah tersaji di awal laga.

Setelah bersaing sengit, Ginting pun harus menelan kekalahan di gim pertama dengan skor tipis 19-21. Kekalahan itu terjadi karena unggulan kedua aasal Indonesia itu melakuka dua kesalahan beruntun di poin-poin kritis.

Kemudian, Ginting bangkit di gim kedua. Dia pun akhirnya mendulang hasil manis. Dia menang di gim kedua dengan skor 21-11 sehingga memperpanjang napasnya untuk bersaing memperebutkan tiket final.

Di gim ketiga, Ginting langsung tancap gas sehingga unggul jauh 4-0. Kunlavut kemudian meminta technical break. Sempat melanjutkan laga, dia kemudian memutuskan mundur dari pertandingan karena tak sanggup menahan rasa sakit pada cederanya.

Halaman:
1 2
