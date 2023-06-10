Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Liliyana Natsir Blak-blakan Ungkap Kondisi Usai Operasi Lutut: 9 Bulan Istirahat, Baru Bisa Normal Main Bulu Tangkis

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |22:14 WIB
Liliyana Natsir Blak-blakan Ungkap Kondisi Usai Operasi Lutut: 9 Bulan Istirahat, Baru Bisa Normal Main Bulu Tangkis
Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir kala berlaga. (Foto: Instagram/@natsirliliyana)
LEGENDA bulu tangkis Indonesia, Lilliyana Natsir, baru saja menjalani operasi lutut. Dia kini membeberkan kondisinya usai operasi.

Liliyana mengatakan bahwa diirinya harus istirajat sejenak bermain bulu tangkis. Diperkirakan, Liliyana baru bisa bermain dengan normal setelah sembilan bulan.

Liliyana Natsir

Legenda ganda campuran Indonesia itu pun mengatakan bahwa kondisi fisiknya terus membaik. Namun, di sisi lain, mentalnya cukup terpuruk setelah mengalami cedera tersebut.

“Kondisi saya berangsur membaik, memang pas pertama kalo kena tuh down juga ya karena pas kena itu lagi olahraga ringan saja ya bukan olahraga berat,” ujar Liliyana dalam acara Meet The Legends di Central Park Neo Soho Mall, Jakarta, pada Sabtu (10/6/2023).

“Ini salahnya Owi (panggilan akrab Tontowi) juga nih karena dulu saya dipaksa latihan berat, jadi ini dampaknya. Enggak, enggak, becanda,” candanya sambil tertawa.

Diketahui, tepat sepekan yang lalu, Liliyana menjalani operasi pada lutut kirinya. Tindakan tersebut dilakukan untuk menangani cedera ACL dan MCL serta sobek pada miniskusnya.

Liliyana pun tampil dengan balutan alat penyangga pada lututnya ketika hadir bersama duetnya, Tontowi Ahmad dan legenda tunggal putra, Rudy Hartono. Bahkan, dia berjalan dengan bantuan kursi roda karena masih tak bisa melangkah dengan baik.

