HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Singapore Open 2023: Kunlavut Vitidsarn Mundur, Anthony Ginting Melesat ke Final!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |20:38 WIB
Hasil Semifinal Singapore Open 2023: Kunlavut Vitidsarn Mundur, Anthony Ginting Melesat ke Final!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KALLANG – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil lolos ke babak final Singapore Open 2023. Kepastian itu didapat usai Ginting menang atas wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn di babak semifinal.

Laga semifinal Singapore Open 2023 dilakoni Ginting di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Sabtu (10/6/2023) malam WIB. Kunlavut mundur di gim ketiga. Ginting pun menang dengan skor 19-21, 21-11, dan 6-1.

Anthony Sinisuka Ginting

Jalannya Pertandingan

Ginting dihadapkan duel sengit di awal laga kala melawan Kunlavut. Kejar-kejaran angka pun terus tersaji. Kedudukan sempat imbang menjadi 6-6.

Sempat unggul 8-6, Ginting kembali terkejar hingga imbang menjadi 9-9 dan 10-10. Di interval, pemain peringkat 2 dunia itu pun harus tertinggal dengan skor 10-11 dari Kunlavut.

Usai interval, Ginting tampak kesulitan untuk mengimbangi permainan lawannya Kunlavut. Dia pun sempat tertinggal cukup jauh dengan skor 13-16.

Tetapi, kondisi ini tak dibiarkan Ginting begitu saja. Juara Asia 2023 itu pun berhasil bangkit perlahan sehingga memangkas jarak sehingga imbang menjadi 16-16. Namun, Ginting ketinggalan lagi setelah itu dengan skor 16-19.

Meski semapt mengejar ketertinggalannya menjadi 19-19, Ginting membuat kesalahan di poin-poin kritis. Dua kesalahan beruntunnya membuat Kunlavut akhirnya menang di gim pertama dengan skor 19-21.

Di gim kedua, Ginting tampil lebih baik. Dia langusng mendominasi laga sehingga memimpin 6-4. Variasi serangan bola-boka tajam dan smash keras terus diterapkan Ginting sehingga berhasil menjauh dengan keunggulan 11-6 di interval gin kedua.

Usai interval, Ginting berhasil memperlebar keunggulannya menjadi 16-10. Poin demi poin terus didapatkannya dengan mudah hingga bisa merebut gim kedua dengan kemenangan 21-11.

Halaman:
1 2
