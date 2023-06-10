Pesan Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir untuk Pebulu Tangkis Indonesia Jelang Berlaga di Indonesia Open 2023: Jangan Terlalu Menggebu-gebu

JAKARTA – Legenda bulu tangkis Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir, menyampaikan pesan khusus kepada para pebulu tangkis Indonesia jelang berlaga di Indonesia Open 2023. Mereka kompak mengingatkan para pemain Indonesia agar tak terlalu menggebu-gebu untuk berlaga di Indonesia Open 2023.

Pasalnya, Tontowi dan Liliyana merasa hal tersebut justru akan membuat pemain mengalami banyak kegagalan. Pesan ini disampaikan karena dua pebulu tangkis itu sudah banyak memiliki pengalaman, termasuk kala berlaga di Istora Senayan, Jakarta.

Berdasarkan pengalaman peraih medali emas Olimpiade Rio 20216 itu, penampilan yang sangat menggebu-gebu justru membuat mereka tak mampu bermain maksimal. Alhasil, Istora Senayan bisa jadi angker untuk para pemain, termasuk bagi duet Tontowi/Liliyana.

“Ya, kalo kita sih harapannya pengen lolos sampe final dan bahkan ada yang juara ya,” ujar Liliyana kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta bersama Tontowi, Sabtu (10/6/2023).

“Tapi, cuma kita lihat di Singapura (Open 2023), Ginting jadi wakil satu-satunya (di semifinal), memang enggak gampang juga. Cuma karena ini jadi tuan rumah ya, pasti ada motivasi lebih, ada keinginan untuk kasih yang terbaik juga,” sambungnya.

“Tapi, jangan jadi bumerang juga karena kita (Tontowi/Lilyana) pernah ngalamin juga terlalu kepengen menang, tapi malah akhirnya dijulukinnya Istora angker buat Owi/Butet kan. Padahal kitanya sendiri yang kurang bisa maintain karena terlalu menggebu-gebu, fokusnya juga terpecah,” jelas Liliyana.

“Nah sekarang ini adik-adik atlet saya rasa udah tau ya main di Indonesia itu gimana, dan lawannya kan itu-itu aja, tinggal gimana kesiapan mentalnya, fisik, kondisinya semua, ya saya sih pengennya ada yang juara tapi harus kerja keras,” tambahnya.