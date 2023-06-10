Link Live Streaming Semifinal Singapore Open 2023 di RCTI+: Ada Anthony Ginting vs Kunlavut Vitidsarn, Klik di Sini!

LINK live streaming semifinal Singapore Open 2023 di RCTI+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan turut menampilkan wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, melawan Kunlavut Vitidsarn (Thailand) ini akan tersaji di Singapore Indoor Stadium, Kallang, pada Sabtu (10/6/2023) mulai pukul 11.00 WIB.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 750, Singapore Open 2023, sudah memasuki babak semifinal yang akan dipertandingkan hari ini, Sabtu (10/6/2023). Indonesia sendiri hanya tinggal menyisakan satu wakil saja di babak semifinal, yakni Anthony Sinisuka Ginting.

Ginting memastikan diri lolos ke semifinal usai menang atas wakil China, Li Shi Feng, di babak perempatfinal. Bermain di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Jumat 9 Juni 2023 malam WIB, Ginting menang usai rubber game dengan skor 21-13, 16-21, dan 21-12.

Di perempatfinal, Ginting akan melawan jagoan Thailand, Kunlavut Vitidsarn. Ginting tentunya perlu mewaspadai pemain unggulan ketujuh tersebut.

Pasalnya, Kunlavut sedang dalam tren positif saat ini. Sebelum berlaga di Singapore Open 2023, dia sukses menjuarai ajang Thailand Open 2023 usai mengalahkan Lee Cheuk Yiu di final dengan skor 21-12 dan 21-10.

Secara rekor pertemuan, Ginting pun kalah dari Kunlavut. Dari 6 pertemuan yang telah terjadi sebelumnya, Ginting hanya bisa menang dua kali.