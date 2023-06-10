Dapat Dukungan Luar Biasa Layaknya di Main di Jakarta, Anthony Ginting Yakin Bisa Menangi Semifinal Singapore Open 2023

KALLANG – Meski bermain di Singapore Open 2023, tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik tuan rumah dan masyarkat Tanah Air yang memang sengaja hadir di negera tetangga tersebut. Kondisi itu ternyata membuat Ginting makin bersemangat karena terasa seperti main di Istora Senayan, Jakarta.

Dalam dunia olahraga, dukungan suporter bisa menjadi pembeda. Sebab atlet sering termotivasi karena tak ingin mengecewakan suporter yang mendukung mereka secara langsung.

Hal itulah yang dirasakan Ginting selama tampil di Singapore Open 2023. Ia mendapatkan dukungan yang luar biasa dan hal tersebut membuatnya ingin memberikan yang terbaik di turnamen super 750 tersebut.

"Saya senang tampil di sini. Seperti di Jakarta. Semua penonton mendukung saya. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik," kata Ginting, dikutip dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023).

Saat ini, Anthony pun telah lolos ke semifinal Singapore Open 2023 dan akan melawan wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn. Tentunya laga itu tidak mudah, mengingat Ginting tak memiliki catatan manis kala berjumpa Kunlavut.

Berdasarkan catatan pertemuan Federasi Badminton Dunia (BWF) dalam laman resminya, pebulu tangkis asal Cimahi, Jawa Barat, itu baru mengantongi dua kemenangan dari enam pertemuan kontra Kunlavut.

Meski demikian, Ginting tetap percaya diri dan merasa senang bisa tampil di Singapore Open. Sebab menurut Ginting, suasana di dalam arena mampu membuatnya nyaman.