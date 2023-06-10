Jadwal Semifinal Singapore Open 2023: Ada Anthony Ginting vs Kunlavut Vitidsarn, Live di iNews!

JADWAL semifinal Singapore Open 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam semifinal yang akan disiarkan secara langsung oleh iNews pada Sabtu (10/6/2023) itu, Indonesia masih memiliki satu wakil, yakni Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Ya, Indonesia dipastikan hanya memiliki satu wakil di semifinal Singapore Open 2023. Sebelumnya di babak perempatfinal sejatinya Indonesia ada dua wakil, yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Anthony.

Sayangnya, Leo/Daniel gugur di perempatfinal usai tumbang di tangan ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Sementara Anthony berhasil menembus babak semifinal usai mengalahkan tunggal putra China, Li Shifeng.

Kini, Anthony pun dihadapkan lawan kuat lainnya dari Thailand. Rekor pertemuan Anthony melawan Kunlavut pun tidak bagus.

Tercatat dari enam pertemuan melawan Kunlavut, Anthony baru bisa memenangkan dua pertandingan saja. Tentunya diharapkan tren buruk tersebut tidak berlanjut saat Anthony melawan unggulan ketujuh di semifinal nanti.

Kabar baiknya, Anthony pun merasa sedang on fire. Ia mengaku permainannya terus meningkat semakin membaik dari hari ke hari.