Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Semifinal Singapore Open 2023: Ada Anthony Ginting vs Kunlavut Vitidsarn, Live di iNews!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:32 WIB
Jadwal Semifinal Singapore Open 2023: Ada Anthony Ginting vs Kunlavut Vitidsarn, Live di iNews!
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL semifinal Singapore Open 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Dalam semifinal yang akan disiarkan secara langsung oleh iNews pada Sabtu (10/6/2023) itu, Indonesia masih memiliki satu wakil, yakni Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Ya, Indonesia dipastikan hanya memiliki satu wakil di semifinal Singapore Open 2023. Sebelumnya di babak perempatfinal sejatinya Indonesia ada dua wakil, yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Anthony.

Sayangnya, Leo/Daniel gugur di perempatfinal usai tumbang di tangan ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Sementara Anthony berhasil menembus babak semifinal usai mengalahkan tunggal putra China, Li Shifeng.

Kini, Anthony pun dihadapkan lawan kuat lainnya dari Thailand. Rekor pertemuan Anthony melawan Kunlavut pun tidak bagus.

Anthony Sinisuka Ginting

Tercatat dari enam pertemuan melawan Kunlavut, Anthony baru bisa memenangkan dua pertandingan saja. Tentunya diharapkan tren buruk tersebut tidak berlanjut saat Anthony melawan unggulan ketujuh di semifinal nanti.

Kabar baiknya, Anthony pun merasa sedang on fire. Ia mengaku permainannya terus meningkat semakin membaik dari hari ke hari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement