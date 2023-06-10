Klasemen MotoGP 2023 Usai Sprint Race MotoGP Italia 2023: Francesco Bagnaia Dipepet Marco Bezzecchi di Puncak!

KLASEMEN sementara MotoGP 2023 usai sprint race MotoGP Italia 2023 akan dibahas di sini. Francesco Bagnaia masih memimpin klasemen sementara dengan torehan 106 poin.

Sang juara dunia musim lalu kembali memperlihatkan kebolehannya di Sirkuit Mugello dalam sprint race pada hari Sabtu (10/6/2023) ini. Bagnaia sukses finis terdepan, mengalahkan Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Namun demikian, karena Bezzecchi finis kedua dalam balapan singkat ini, maka dia berhasil menjaga jarak dari Bagnaia di klasemen. Setidaknya, tidak terlalu jauh, meski jarak tersebut melebar tiga poin dari sebelumnya.

Bezzecchi masih ada di peringkat kedua klasemen sementara MotoGP 2023 dengan torehan 102 poin. Sedangkan Jorge Martin mengambil alih peringkat ketiga dari Brad Binder.

Martin finis ketiga di sprint race malam ini, dan itu menempatkannya di peringkat ketiga klasemen dengan catatan 87 poin. Sementara itu, Binder, yang finis ke-11 dalam sprint race MotoGP Italia 2023, turun ke peringkat keempat klasemen dengan catatan 81 poin.

Di peringkat kelima, ada Johann Zarco yang telah mengumpulkan 72 poin. Di belakangnya, Luca Marini berada di peringkat keenam dengan torehan 59 poin.

Jack Miller mengambil alih posisi ketujuh dari Maverick Vinales. Fabio Quartararo terperangkap di peringkat kesembilan dengan torehan 49 poin.