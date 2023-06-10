Hasil Sprint Race MotoGP Italia 2023: Francesco Bagnaia Menang, Marc Marquez Terpental ke Urutan 7!

HASIL sprint race MotoGP Italia 2023 sudah diketahui. Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, keluar sebagai pemenang. Di tiga besar, ada juga Marco Bezzecchi (Mooney VR46) dan juga Jorge Martin (Pramac Ducati).

Sesi sprint race MotoGP Italia 2023 digelar di Sirkuit Mugello, Italia, pada Sabtu (10/6/2023) malam WIB. Balapan seru tersaji. Marc Marquez sendiri hanya bisa finis di posisi ke-7.

Jalannya Balapan

Duel sengit sudah tersaji di awal balapan. Bahkan, insiden sudah mewarnai gelaran sprint race di awal dengan melibatkan Alex Marquez dan Brad Binder. Kala itu, Binder yang hendak melesat ke depan, malah menyenggol Alex hingga tergelincir dan jatuh dari motor.

Akibat ulahnya itu, Binder pun langsung mendapat sanksi dari steward. Dia dikenakan long lap di sprint race MotoGP Italia 2023.

Tak hanya melibatkan Alex Marquez dan Brad Binder, duel sengit juga tersaji dalam perebutan kemenangan dan posisi tiga besar. Di awal balapan, Francesco Bagnaia berhasil memimpin, diikuti oleh Marc Marquez dan juga Jorge Martin.