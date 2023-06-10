Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Italia 2023: Francesco Bagnaia Menang, Marc Marquez Terpental ke Urutan 7!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |20:16 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP Italia 2023: Francesco Bagnaia Menang, Marc Marquez Terpental ke Urutan 7!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL sprint race MotoGP Italia 2023 sudah diketahui. Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, keluar sebagai pemenang. Di tiga besar, ada juga Marco Bezzecchi (Mooney VR46) dan juga Jorge Martin (Pramac Ducati).

Sesi sprint race MotoGP Italia 2023 digelar di Sirkuit Mugello, Italia, pada Sabtu (10/6/2023) malam WIB. Balapan seru tersaji. Marc Marquez sendiri hanya bisa  finis di posisi ke-7.

Francesco Bagnaia

Jalannya Balapan

Duel sengit sudah tersaji di awal balapan. Bahkan, insiden sudah mewarnai gelaran sprint race di awal dengan melibatkan Alex Marquez dan Brad Binder. Kala itu, Binder yang hendak melesat ke depan, malah menyenggol Alex hingga tergelincir dan jatuh dari motor.

Akibat ulahnya itu, Binder pun langsung mendapat sanksi dari steward. Dia dikenakan long lap di sprint race MotoGP Italia 2023.

Tak hanya melibatkan Alex Marquez dan Brad Binder, duel sengit juga tersaji dalam perebutan kemenangan dan posisi tiga besar. Di awal balapan, Francesco Bagnaia berhasil memimpin, diikuti oleh Marc Marquez dan juga Jorge Martin.

Halaman:
1 2
