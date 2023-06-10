Duel Sengit, Francesco Bagnaia Ngamuk ke Marc Marquez di Kualifikasi MotoGP Italia 2023

MOMEN mencuri perhatian tersaji di Kualifikasi MotoGP Italia 2023. Jagoan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, terlihat ngamuk ke Marc Marquez di tengah berjalannya sesi tersebut.

Sesi kualifikasi MotoGP Italia 2023 sendiri digelar di Sirkuit Mugello, Italia, pada Sabtu (10/6/2023) sore WIB. Dalam sesi itu, Bagnaia sukses menyegel pole position karena keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu, 1 menit 44,855 detik.

Sementara Marquez, dia mengekor di belakang Bagnaia. Marquez finis di posisi kedua pada hasil akhir kualifikasi MotoGP Italia 2023. Dia hanya terpaut 0,322 detik dari catatan waktu Bagnaia.

Sebelum menyegel hasil manis itu, Marquez dan Bagnaia terlibat duel sengit. Bagnaia terlihat sempat mengamuk ke Marquez kala melintasi sirkuit berdekatan.

Bagnaia dibuat kesal di lintasan karena mengetahui siasat Marquez saat melaju pelan di depannya. Dilansir dari ANTARA, Sabtu (10/6/2023), Marquez terlihat melakukan siasat "towing" dengan menempel ketat di belakang Bagnaia untuk mendapat keuntungan "slipstream" demi lap time yang baik.