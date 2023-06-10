Nonton MotoGP Italia Live di Vision+, Berikut Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Setelah melalui balapan di Prancis pada pertengahan Mei lalu, kejuaraan balap motor MotoGP kembali mengadakan balapannya, kali ini di Italia. Balapan MotoGP Italia 2023 akan diadakan di Circuit du Mugello, Florence, Italia.

Balapan yang secara resmi bertajuk Gran Premio d’Italia Oakley tersebut akan dilaksanakan pada Minggu, 11 Juni 2023. Sebelumnya, akan ada sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 9 dan 10 Juni 2023.

Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:

Jumat, 9 Juni 2023

Latihan 1 MotoE: 13.25 – 13.45 WIB

Latihan 1 Moto3: 14.00 – 14.35 WIB

Latihan 1 Moto2: 14.50 – 15.30 WIB

Latihan 1 MotoGP: 15.45 – 16.30 WIB

Latihan 2 MotoE: 17.25 – 17.45 WIB

Latihan 2 Moto3: 18.15 – 18.50 WIB

Latihan 2 Moto2: 19.05 – 19.45 WIB

Latihan 2 MotoGP: 20.00 – 21.00 WIB

Kualifikasi 1 MotoE: 22.00 – 22.10 WIB

Kualifikasi 2 MotoE: 22.20 – 22.30 WIB

Sabtu, 10 Juni 2023

Latihan 3 Moto3: 13.40 – 14.10 WIB

Latihan 3 Moto2: 14.25 - 14.55 WIB

Latihan Bebas MotoGP: 15.10 - 15.40 WIB

Kualifikasi 1 MotoGP: 15.50 - 16.05 WIB

Kualifikasi 2 MotoGP: 16.15 – 16.30 WIB

Balapan 1 MotoE: 17.15 WIB

Kualifikasi 1 Moto3: 17.50 - 18.05 WIB

Kualifikasi 2 Moto3: 18.15 - 18.30 WIB

Kualifikasi 1 Moto2: 18.45 - 19.00 WIB

Kualifikasi 2 Moto2: 19.10 - 19.25 WIB

Balapan 2 MotoE: 21.10 WIB

Minggu, 11 Juni 2023

Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB

Balapan Moto3: 16.00 WIB

Balapan Moto2: 17.15 WIB

Balapan MotoGP: 19.00 WIB