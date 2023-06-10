Nonton MotoGP Italia Live di Vision+, Berikut Jadwal Lengkapnya

JAKARTA – Setelah melalui balapan di Prancis pada pertengahan Mei lalu, kejuaraan balap motor MotoGP kembali mengadakan balapannya, kali ini di Italia. Balapan MotoGP Italia 2023 akan diadakan di Circuit du Mugello, Florence, Italia.
Balapan yang secara resmi bertajuk Gran Premio d’Italia Oakley tersebut akan dilaksanakan pada Minggu, 11 Juni 2023. Sebelumnya, akan ada sesi latihan bebas dan kualifikasi yang diadakan pada 9 dan 10 Juni 2023.
Untuk menyaksikan balapan tersebut secara langsung, Anda bisa menonton channel SPOTV 2 di Vision+ dengan jadwal berikut:
Jumat, 9 Juni 2023
Latihan 1 MotoE: 13.25 – 13.45 WIB
Latihan 1 Moto3: 14.00 – 14.35 WIB
Latihan 1 Moto2: 14.50 – 15.30 WIB
Latihan 1 MotoGP: 15.45 – 16.30 WIB
Latihan 2 MotoE: 17.25 – 17.45 WIB
Latihan 2 Moto3: 18.15 – 18.50 WIB
Latihan 2 Moto2: 19.05 – 19.45 WIB
Latihan 2 MotoGP: 20.00 – 21.00 WIB
Kualifikasi 1 MotoE: 22.00 – 22.10 WIB
Kualifikasi 2 MotoE: 22.20 – 22.30 WIB
Sabtu, 10 Juni 2023
Latihan 3 Moto3: 13.40 – 14.10 WIB
Latihan 3 Moto2: 14.25 - 14.55 WIB
Latihan Bebas MotoGP: 15.10 - 15.40 WIB
Kualifikasi 1 MotoGP: 15.50 - 16.05 WIB
Kualifikasi 2 MotoGP: 16.15 – 16.30 WIB
Balapan 1 MotoE: 17.15 WIB
Kualifikasi 1 Moto3: 17.50 - 18.05 WIB
Kualifikasi 2 Moto3: 18.15 - 18.30 WIB
Kualifikasi 1 Moto2: 18.45 - 19.00 WIB
Kualifikasi 2 Moto2: 19.10 - 19.25 WIB
Balapan 2 MotoE: 21.10 WIB
Minggu, 11 Juni 2023
Pemanasan MotoGP: 14.45 – 14.55 WIB
Balapan Moto3: 16.00 WIB
Balapan Moto2: 17.15 WIB
Balapan MotoGP: 19.00 WIB