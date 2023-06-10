Joan Mir Resmi Mundur dari MotoGP Italia 2023 karena Cedera Tangan

FLORENCE – Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir dipastikan mundur dari balapan MotoGP Italia 2023. Penyebabnya karena Mir didiagnosa cedera pada tangan kanannya, sehingga kondisi itu membuat rider asal Spanyol itu tak bisa melanjutkan penampilannya di Sirkuti Mugello, Italia.

Untuk yang belum tahu, Mir mengalami kecelakaan saat tampil di sesi latihan kedua MotoGP Italia 2023 yang digelar pada Jumat 9 Juni 2023. Dia pun langsung memeriksa kondisinya ke Pusat Medis di Sirkuit Mugello karena merasakan sakit pada tangannya.

Hasilnya, ditemukan kerusakan pada tulang kecil di jari kelingking juara MotoGP 2020 itu. Setelah itu, para dokter menyarankan agar dia memeriksakan lagi keadaannya setelah latihan bebas pada hari ini, Sabtu (10/6/2023).

Akan tetapi, pembalap asal Spanyol dan Tim Repsol Honda memutuskan mundur lebih awal dari balapan seri keenam musim ini tersebut pada Jumat malam waktu setempat kemarin.

Pasalnya, mereka menilai cedera yang didapat Mir tak akan bisa membuatnya tampil maksimal di Sirkuit Mugello karena treknya sangat membutuhkan kekuatan fisik yang baik saat melaju dalam kecepatan tinggi.