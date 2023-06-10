Gagal Bersinar di Hari Pertama MotoGP Italia 2023, Marc Marquez Akui Kesulitan di Sirkuit Mugello

MUGELLO – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez gagal melalui hari pertama MotoGP Italia 2023 dengan baik. Ia tak bisa bersinar karena mengaku kesulitan untuk mengeluarkan performa terbaiknya di Sirkuit Mugello, Italia tersebut.

Seperti yang diketahui, pada Jumat 9 Juni 2023 kemarin para pembalap MotoGP memgikuti dua sesi latihan bebas. Dari dua sesi tersebut, Marquez sama sekali gagal menembus posisi lima besar.

Kabar baiknya hanya Marquez dapat memperbaiki catatan waktu dan posisi dari sesi latihan bebas pertama ke latihan bebas kedua. Pada sesi pertama, Marquez finis di urutan kesembilan, tapi di latihan bebas kedua ia mampu menempati posisi kedelapan.

Meski dapat memperbaiki waktunya, catatan waktu tersebut tetap menjadi hasil yang buruk. Karena itulah Marquez kesal karena tak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Marquez pun mengakui bahwa Mugello adalah salah satu sirkuit di kalender MotoGP yang sulit ia taklukkan. Sehingga tak heran jika kini Marquez pun kesulitan untuk tampil baik di persiapan MotoGP Italia 2023 tersebut.

“Hari yang sulit, terutama bukan karena motornya saja, tapi juga kaerna diri saya sendiri. Ketika saya mulai di latihan bebas pertama, biasanya saya bisa merasa sangat baik tapi ternyata perasaan itu tidak tercipta di sini (Sirkuit Mugello),” kata Marquez, mengutip dari Crash, Sabtu (10/6/2023).