HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Italia 2023 Hari Ini Sabtu 10 Juni 2023: Marc Marquez Sanggup Sabet Pole Position?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |07:42 WIB
Jadwal MotoGP Italia 2023 Hari Ini Sabtu 10 Juni 2023: Marc Marquez Sanggup Sabet Pole Position?
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP MotoGP akan kembali beraksi di Sirkuit Mugello, Italia untuk melakoni serangkaian sesi yang berlangsung pada hari ini, Sabtu (10/6/2023). Beberapa rider pun jelas akan menjadi sorotan, termasuk di antaranya Marc Marquez, Francesco Bagnaia, hingga Marco Bezzecchi di MotoGP Italia 2023 tersebut.

Seperti yang diketahui, MotoGP Italia 2023 sudah memasuki persiapan hari kedua, yang berarti akan ada sesi latihan bebas terakhir, kualifikasi, hingga sprint race. Sesi latihan bebas ketiga akan mengawali serangkaian panjang yang akan dilalui para pembalap di Sirkuit Mugello nanti.

Sesi latihan bebas ketiga pun akan dihelat pada 15.10 WIB dan akan berlangsung selama 30 menit. Setelah itu, para pembalap akan beristirahat 10 menit sebelum beraksi kembali di kualifikasi pertama.

Untuk yang sudah lolos ke kualifikasi kedua, tentu mereka memiliki waktu istirahat dan persiapan yang lebih lama. Sebab para rider yang sudah mengunci tempat di kualifikasi kedua baru akan tampil pada pukul 16.15 WIB.

Marc Marquez

Lantas kira-kira siapa yang akan merebut pole position di kualifikasi MotoGP Italia 2023 nanti? Sejauh ini, Bagnaia dari Ducati Lenovo dan Bezzecchi dari Mooney VR46 memiliki kans besar menjadi yang tercepat di kualifikasi.

Pasalnya kedua rider Ducati itu menempati dua posisi teratas saat sesi latihan bebas kedua di Sirkuit Mugello pada Jumat 9 Juni 2023 kemarin. Kendati demikian, jangan lupakan Marquez yang kini sudah berusaha bangkit di MotoGP Italia 2023.

Halaman:
1 2
