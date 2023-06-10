Hasil Final NBA 2022-2023: Unggul 3-1 atas Miami Heat, Denver Nuggets Butuh Satu Kemenangan Lagi untuk Cetak Sejarah

MIAMI – Denver Nuggets tengah diambang gelar juara NBA 2022-2023. Pasalnya Nugget baru saja memetik kemenangan ketiga atas Miami Heat dengan skor 108-95 di game ketiga final NBA 2022-2023 pada Sabtu (10/6/2023) pagi WIB.

Kemenengan itu membuat kedudukan final NBA 2022-2023 menjadi 3-1 untuk keunggulan Nugget atas Heat. Jadi, Nuggets hanya membutuhkan satu kemenangan lagi di gim kelima untuk mencetak sejarah karena itu adalah gelar juara pertama Nuggets di ajang NBA.

Pertandingan final game kelima pun akan berlangsung di markas Nuggets, yakni di Ball Arena pada Selasa 13 Juni 2023 pukul 07.30 WIB.

Jalannya Pertandingan

Mentas di FTX Arena, Nuggets mendapatkan perlawanan sengit dari tuan rumah sehingga tertinggal 21-20 di kuarter pertama. Namun, mereka bangkit di kuarter kedua dan berbalik unggul 55-51.

Pada kuarter ketiga, Nikola Jokic dan kolega semakin perkasa hingga bisa memperlebar keunggulan mereka menjadi 86-73. Mereka pun dengan nyaman menutup pertandingan di kuarter keempat dengan kemenangan 108-95.

Aaron Gordon menjadi pencetak poin terbanyak bagi Nuggets dalam pertandingan ini. Dia menorehkan 27 poin dengan tambahan enam rebound dan enam assist.