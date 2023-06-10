Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Final NBA 2022-2023: Unggul 3-1 atas Miami Heat, Denver Nuggets Butuh Satu Kemenangan Lagi untuk Cetak Sejarah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |11:36 WIB
Hasil Final NBA 2022-2023: Unggul 3-1 atas Miami Heat, Denver Nuggets Butuh Satu Kemenangan Lagi untuk Cetak Sejarah
Suasana pertandingan game 4 final NBA 2022-2023 antara Miami Heat vs Denver Nuggets. (Foto: Reuters)
A
A
A

MIAMI Denver Nuggets tengah diambang gelar juara NBA 2022-2023. Pasalnya Nugget baru saja memetik kemenangan ketiga atas Miami Heat dengan skor 108-95 di game ketiga final NBA 2022-2023 pada Sabtu (10/6/2023) pagi WIB.

Kemenengan itu membuat kedudukan final NBA 2022-2023 menjadi 3-1 untuk keunggulan Nugget atas Heat. Jadi, Nuggets hanya membutuhkan satu kemenangan lagi di gim kelima untuk mencetak sejarah karena itu adalah gelar juara pertama Nuggets di ajang NBA.

Pertandingan final game kelima pun akan berlangsung di markas Nuggets, yakni di Ball Arena pada Selasa 13 Juni 2023 pukul 07.30 WIB.

Jalannya Pertandingan

Mentas di FTX Arena, Nuggets mendapatkan perlawanan sengit dari tuan rumah sehingga tertinggal 21-20 di kuarter pertama. Namun, mereka bangkit di kuarter kedua dan berbalik unggul 55-51.

Pada kuarter ketiga, Nikola Jokic dan kolega semakin perkasa hingga bisa memperlebar keunggulan mereka menjadi 86-73. Mereka pun dengan nyaman menutup pertandingan di kuarter keempat dengan kemenangan 108-95.

Miami Heat vs Denver Nuggets

Aaron Gordon menjadi pencetak poin terbanyak bagi Nuggets dalam pertandingan ini. Dia menorehkan 27 poin dengan tambahan enam rebound dan enam assist.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/36/2845797/bintang-la-lakers-lebron-james-berpidato-di-hadapan-publik-minta-para-pembenci-menghargainya-saat-bermain-di-nba-LardpuaR7X.jpg
Bintang LA Lakers LeBron James Berpidato di Hadapan Publik, Minta Para Pembenci Menghargainya saat Bermain di NBA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/36/2841680/rencana-james-harden-bertahan-di-philadelphia-76ers-terancam-gagal-di-tengah-rumor-dijualnya-sang-pemain-fU6LG2BVh2.jpg
Rencana James Harden Bertahan di Philadelphia 76ers Terancam Gagal di Tengah Rumor Dijualnya sang Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/36/2841089/bukan-boston-celtics-atau-la-lakers-nba-jagokan-denver-nuggets-pertahankan-gelar-juara-nba-pada-musim-2024-uJ1EF3OLbs.jpg
Bukan Boston Celtics atau LA Lakers, NBA Jagokan Denver Nuggets Pertahankan Gelar Juara NBA pada Musim 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/36/2839964/la-lakers-perpanjang-kontrak-duo-guard-austin-reaves-dan-d-angelo-russell-9PrDolXvfR.jpg
LA Lakers Perpanjang Kontrak Duo Guard Austin Reaves dan DAngelo Russell
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/36/2838998/rumor-kawhi-leonard-dan-paul-george-tinggalkan-la-clippers-buat-fans-cemas-O7DHZKgDcC.jpg
Rumor Kawhi Leonard dan Paul George Tinggalkan LA Clippers Buat Fans Cemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/36/2836511/boston-celtics-difavoritkan-juara-nba-2023-2024-W7u1Zzhe0m.jpg
Boston Celtics Difavoritkan Juara NBA 2023-2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement