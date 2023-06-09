ASEAN Para Games 2023 Resmi Ditutup dengan Meriah, Thailand Terima Tongkat Estafet dari Kamboja

ASEAN Para Games 2023 resmi ditutup dengan meriah. Kamboja selaku tuan rumah tahun ini memberikan tongkat estafet kepada Thailand, yang akan jadi tuan rumah ASEAN Para Games tiga tahun lagi.

Upacara penutupan ASEAN Para Games 2023 berlangsung di Morodok Techo National Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Jumat (9/6/2023) malam WIB. Sejumlah rangkaian acara dilakukan dalam seremoni penutupan ajang dua tahunan tersebut.

Para penonton yang sudah hadir terlebih dahulu di stadion disuguhkan dengan berbagai macam hiburan dari para penampil. Setelah itu, puluhan anak-anak kecil ramai-ramai turun ke tengah lapangan melakukan tarian dengan memegang hiasan berbentuk hati.

Mereka diiringi oleh lantunan dari penyanyi lokal Kamboja. Setelah penampilan tersebut selesai, letusan kembang api berwarna-warni terlihat di luar stadion tempat acara dilangsungkan.

Acara pun kembali dilanjutkan dengan nyanyian dari trio penyanyi asal Kamboja yang diiringi sejumlah penali di belakangnya. Seremoni penutupan dilanjutkan dengan pidato dari beberapa tokoh, termasuk salah satunya Perdana Menteri kamboja, Hun Sen.

Hun Sen juga secara resmi menutup gelaran ASEAN Para Games 2023. Bendera ASEAN Para Sports Federation (APSF) kemudian diturunkan dari tiang bendera.

Pengibaran bendera negara Thailand juga dilakukan setelah itu sebagai tanda berlanjutnya gelaran disabilitas se-Asia Tenggara ke negara Gajah Putih. Sebagaimana diketahui, Thailand akan menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2026 mendatang.