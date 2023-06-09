Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Mualaf asal Indonesia yang Miliki Segudang Prestasi di Dunia Internasional, Nomor 1 Langganan Juara Dunia!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |19:48 WIB
5 Atlet Mualaf asal Indonesia yang Miliki Segudang Prestasi di Dunia Internasional, Nomor 1 Langganan Juara Dunia!
Cristian Gonzales salah satu atlet mualaf asal Indonesia (Foto: Instagram/el_locogoliadrocg10_)
A
A
A

ADA 5 atlet mualaf Indonesia yang miliki segudang prestasi di dunia internasional. Salah satunya bahkan sudah langganan juara dunia!

Sebagai seorang atlet, mengharumkan nama Indonesia jadi satu hal paling membanggakan. Meski demikian, seorang atlet berprestasi juga punya sisi lain, salah satunya perihal kepercayaan.

Menariknya, dari deretan atlet berprestasi, ada yang memutuskan berhijrah, memeluk agama Islam. Lantas, siapa saja atlet yang dimaksud?

Berikut 5 atlet mualaf Indonesia yang miliki segudang prestasi:

5. Elie Aiboy

Elie Aiboy

Dimulai dari Elie Aiboy. Pria asal Jayapura ini memang sudah pensiun sebagai pesepakbola profesioal. Namun, kehebatannya mengolah si kulit bundar tak pernah pudar oleh zaman.

Elie Aiboy pun tak hanya menghabiskan kariernya di dalam negeri saja. Ia diketahui pernah bermain di Liga Malaysia bersama Selangor FA.

Di negeri jiran itulah Elie Aiboy mengharumkan nama Indonesia. Ia turut membantu timnya, Selangor FA meraih juara Liga Malaysia maupun Piala FA-nya Malaysia.

Sementara Elie Aiboy diketahui menjadi seorang muslim ketika merantau ke tanah minang. Keputusan itu diambil usai bertemu dengan wanita yang dinikahinya.

4. Adriyanti Firdasari

Adriyanti Firdasari

Kemudian ada Adriyanti Firdasari. Mantan tunggal putri Indonesia tersebut pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Diketahui, Adriyanti Firdasari turut menyumbang medali SEA Games 2005 dan 2007. Selain itu, ia pun sempat membantu tim Merah Putih meraih perunggu di Asian Games 2010.

Sementara perjalanan sebagai mualaf terjadi pada 2016. Ketika itu, Adriyanti Firdasari mulai mendalami ajaran agama Islam. Bersamaan dengan itu, ia mulai menutup auratnya sesuai ajaran agama Islam.

Halaman:
1 2 3
