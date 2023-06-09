Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Singapore Open 2023: Hanya Anthony Ginting yang Tembus Semifinal!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |20:14 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal Singapore Open 2023: Hanya Anthony Ginting yang Tembus Semifinal!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap wakil Indonesia di perempatfinal Singapore Open 2023 akan diulas Okezone. Dari dua wakil Indonesia yang berlaga di perempatfinal, hanya Anthony Sinisuka Ginting yang berhasil menembus babak semifinal.

Ya, laga di babak perempatfinal Singapore Open 2023 digelar pada hari ini, Jumat (9/6/2023). Ada dua wakil Indonesia yang berlaga hari ini di ajang berlevel Super 750 itu.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Pertama, ada penampilan wakil terakhir Indonesia di sektor ganda putra. Dia adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Leo/Daniel pun dihadapkan dengan duel sengit melawan jagoan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Jumat (9/6/2023) siang WIB. Mereka pun sebenarnya sukses memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-18.

Namun, di gim kedua, Leo/Daniel gagal membendung perlawanan dari Aaron/Soh. Mereka kalah dengan skor 16-21.

Di gim penentuan, duel berjalan sangat sengit. Kejar-kejaran angka kerap terjadi. Namun, kerja keras Leo/Daniel tetap gagal membuahkan hasil manis. Pasangan berjuluk The Babies itu kalah dari Aaron/Soh dengan skor 20-22.

Halaman:
1 2
