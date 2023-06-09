Hasil Singapore Open 2023: Anthony Ginting Rebut Tiket Semifinal, Usai Hajar Li Shi Feng!

KALLANG – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, sukses merebut tiket babak semifinal Singapore Open 2023. Kepastian itu didapat usai Anthony Ginting mengalahkan wakil China, Li Shi Feng, di babak perempatfinal.

Duel Anthony Ginting vs Li Shi Feng tersaji di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Jumat (9/6/2023) malam WIB. Ginting perlu bertarung sengit 3 gim untuk meraih kemenangan dengan skor akhir 21-13, 16-21, dan 21-12.

Jalannya Pertandingan

Ginting memulai laga dengan kurang baik. Dia tertinggal 0-2 terlebih dahulu dari Li Shi Feng. Namun, setelah itu, Ginting berhasil bangkit. Dia pun berbalik unggul menjadi 4-2.

Setelah itu, duel berjalan sengit kembali. Kedudukan sempat imbang 4-4, tetapi Ginting kemudian kembali menjauh hingga 7-4.

Setelah itu, kejar-kejaran angka tersaji lagi. Tetapi, Ginting berhasil memegang ritme permainan lagi. Dia unggul 11-9 pada interval gim pertama.

Usai interval, Ginting makin tak terbendung. Dia memperbesar keunggulannya menjadi 14-10. Sempat tertahan di poin ke-14, Ginting kemudian kembali memperlebar jarak dengan keunggulan hingga menang di gim pertama dengan skor 21-13.

Di gim kedua, Ginting kembali memulai laga dengan buruk. Di bahkan tertinggal jauh 0-5. Tak mampu membendung perlawanan Li Shi Feng, Ginting makin tertinggal dengan skor 1-8.

Kondisi ini terus tersaji hingga menyentuh interval. Ginting harus tertinggal jauh dari Li Shi Feng dengan skor 5-11.

Usai interval, Li Shi Feng makin menjauh dan memperlebar jarak dari Ginting dengan skor 15-7 dan kemudian 17-10. Ginting tak mampu mengejar ketertinggalan yang jauh itu hingga akhirnya harus rela kehilangan gim kedua dengan skor 16-21.