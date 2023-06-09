Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Anthony Ginting Rebut Tiket Semifinal, Usai Hajar Li Shi Feng!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |19:42 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Anthony Ginting Rebut Tiket Semifinal, Usai Hajar Li Shi Feng!
Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KALLANG – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, sukses merebut tiket babak semifinal Singapore Open 2023. Kepastian itu didapat usai Anthony Ginting mengalahkan wakil China, Li Shi Feng, di babak perempatfinal.

Duel Anthony Ginting vs Li Shi Feng tersaji di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Jumat (9/6/2023) malam WIB. Ginting perlu bertarung sengit 3 gim untuk meraih kemenangan dengan skor akhir 21-13, 16-21, dan 21-12.

Anthony Sinisuka Ginting

Jalannya Pertandingan

Ginting memulai laga dengan kurang baik. Dia tertinggal 0-2 terlebih dahulu dari Li Shi Feng. Namun, setelah itu, Ginting berhasil bangkit. Dia pun berbalik unggul menjadi 4-2.

Setelah itu, duel berjalan sengit kembali. Kedudukan sempat imbang 4-4, tetapi Ginting kemudian kembali menjauh hingga 7-4.

Setelah itu, kejar-kejaran angka tersaji lagi. Tetapi, Ginting berhasil memegang ritme permainan lagi. Dia unggul 11-9 pada interval gim pertama.

Usai interval, Ginting makin tak terbendung. Dia memperbesar keunggulannya menjadi 14-10. Sempat tertahan di poin ke-14, Ginting kemudian kembali memperlebar jarak dengan keunggulan hingga menang di gim pertama dengan skor 21-13.

Di gim kedua, Ginting kembali memulai laga dengan buruk. Di bahkan tertinggal jauh 0-5. Tak mampu membendung perlawanan Li Shi Feng, Ginting makin tertinggal dengan skor 1-8.

Kondisi ini terus tersaji hingga menyentuh interval. Ginting harus tertinggal jauh dari Li Shi Feng dengan skor 5-11.

Usai interval, Li Shi Feng makin menjauh dan memperlebar jarak dari Ginting dengan skor 15-7 dan kemudian 17-10. Ginting tak mampu mengejar ketertinggalan yang jauh itu hingga akhirnya harus rela kehilangan gim kedua dengan skor 16-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement