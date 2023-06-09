Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ganda Putra Indonesia Habis di Perempatfinal Singapore Open 2023, Herry IP Soroti Strategi Pengiriman Pemain

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |18:41 WIB
Ganda Putra Indonesia Habis di Perempatfinal Singapore Open 2023, Herry IP Soroti Strategi Pengiriman Pemain
Herry Iman Pierngadi bersama Aryono Miranat kala mendampingi ganda putra Indonesia berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

KALLANG – Sektor ganda putra Indonesia rontok di Singapore Open 2023. Mendapati tak adanya ganda putra Indonesia di semifinal Singapore Open 2023, sang pelatih, Herry Iman Pierngadi, menyoroti strategi pengiriman pemain.

Herry IP akan kembali meninjau dan mematangkan pengaturan pengiriman pemain pada turnamen-turnamen berikutnya. Dengan begitu, prestasi manis diharapkan bisa diukir para pemain.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

"Performa para pemain yang lain, juga tidak bagus di Singapore Open. Setiap pemain atau pasangan memiliki kendalanya yang berbeda dan tidak sama," ucap Herry IP dalam keterangan PBSI, Jumat (9/6/2023).

"Ada kendala cedera, gerakan jadi tidak cepat, ada juga faktor usia, belum konsisten, atau performanya lagi menurun. Ini memang harus dipikir matang dan tidak bisa dipaksakan," lanjutnya.

Kegagalan sektor ganda putra di Singapore Open 2023 membuatnya memutar otak untuk melakukan perbaikan. Hal tersebut agar ke depannya sektor andalan Indonesia itu bisa kembali meraih hasil maksimal lagi.

"Ke depan, pengaturan pemain untuk dikirim ke berbagai turnamen harus ditinjau. Pengiriman ini harus lebih dimatangkan lagi. Sebab, setiap pemain atau pasangan itu memiliki kondisi yang tidak sama. Harus dilihat bagaimana situasi dan kondisi, juga kepentinganya," ujar Herry IP.

"Kami tidak saja harus mengejar hasil akhir, tetapi juga jangan lupakan prosesnya. Masih banyak turnamen di depan,” lanjutnya.

“Saat kalah, jangan panik dan harus dicari apa penyebabnya. Bila menang, ya disyukuri dan tetap harus dievaluasi," jelas Herry IP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement