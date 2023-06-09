Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Legenda China Lin Dan Terkesan Cuci Tangan soal Kisruh BWF Hall of Fame Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |14:00 WIB
Legenda China Lin Dan Terkesan Cuci Tangan soal Kisruh BWF Hall of Fame Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei
Legenda bulu tangkis asal China, Lin Dan (Foto: Mike Blake/Reuters)
A
A
A

LEGENDA bulu tangkis China, Lin Dan, terkesan cuci tangan soal kisruh BWF Hall of Fame 2023 antara Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei. Sebaliknya, eks pebulu tangkis tunggal putra terbaik dunia pada masanya itu mengapresiasi dirinya sendiri yang sukses masuk dalam BWF Hall of Fame 2023.

Sebagaimana diketahui, Lin Dan dan legenda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, mendapatkan penghargaan dari BWF yakni masuk dalam BWF Hall of Fame 2023 yang diumumkan pada 26 Mei 2023 lalu. Lin Dan dan Lee Chong Wei dianggap menjadi pebulu tangkis tunggal putra yang mendominasi pada masanya.

Lin Dan

Tak lama setelah pengumuman itu, legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat, mempertanyakan kelayakan Lee Chong Wei masuk dalam BWF Hall of Fame 2023 lantaran atlet asal Malaysia itu tidak pernah juara Olimpiade. Sebaliknya, Taufik Hidayat sendiri sukses meraih emas Olimpiade Athena 2004.

Baik Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei pun saling berargumen buntut dari BWF Hall of Fame 2023 itu. Tak lama setelah itu, Lin Dan justru terkesan cuci tangan soal kisruh BWF Hall of Fame 2023 antara Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei.

Lin Dan seolah tak mau memanaskan kisruh antara Taufik Hidayat dan Lee Chong Wei. Sebaliknya, peraih dua emas Olimpiade itu mengapresiasi dirinya sendiri yang mendapatkan anugerah BWF Hall of Fame 2023 dari BWF.

“Saya selalu merasa bahwa jika saya hanya memenangkan kejuaraan, itu mungkin kemampuan pribadi saya, tetapi karier saya bisa bertahan selama 20 tahun, itu pasti karena saya di tim bulu tangkis Tiongkok,” ungkap Lin Dan, mengutip dari Aiyuke, Jumat (9/6/2023).

Halaman:
1 2
