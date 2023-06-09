Dewan BWF Blak-blakan soal Kondisi Tangan Daniel Marthin yang Dibalut Perban di Singapore Open 2023

DEWAN BWF blak-blakan soal kondisi tangan Daniel Marthin yang dibalut perban di Singapore Open 2023. Menurut penuturan dewan BWF, yakni Bambang Rudyanto, ada sedikit cedera yang tengah dialami Daniel.

Pasangan muda Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil melaju ke babak perempatfinal Turnamen BWF Super 750, Singapore Open 2023. Pasangan berjuluk The Babies ini berhasil lolos setelah mengandaskan pebulutangkis asal Korea Selatan Kim Gi-jung/Kim Sa-rang di babak 16 besar dalam dua set langsung 21-14 dan 21-17.

Namun dibalik kemenangan Leo/Daniel atas pasangan Korea peringkat 66 dunia itu, ada satu hal yang menarik perhatian para badminton lovers, yakni penampilan Daniel Marthin yang menggunakan perban dan elbow (pelindung siku) di tangan kanannya.

Menurut penuturan salah seorang jurnalis asal Indonesia di unggahan twitter pribadinya, Daniel masih mengalami peradangan sehingga dirinya harus bermain dengan hati-hati dan mengenakan perban serta elbow di tangannya.

"Siku kanan Daniel dibebat karena masih ada peradangan. Solusinya, dia harus main cerdik dan tdk selalu mengumbar tenaga agar tangannya tidak bertambah sakit. Tapi yang jelas, kata Daniel, perasaannya lebih nyaman ketika bermain daripada harus beristirahat" tulis jurnalis Indonesia di akun twitternya @ainurohman.

Usut punya usut, cedera peradangan ini ternyata sudah dialami Daniel sejak di turnamen Thailand Open 2023 yang berlangsung pekan lalu.