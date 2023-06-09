Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Singapore Open 2023: 2 Wakil Tanah Air Siap Rebut Tiket Semifinal, Live di iNews!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:31 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Singapore Open 2023: 2 Wakil Tanah Air Siap Rebut Tiket Semifinal, Live di iNews!
Ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal Singapore Open 2023 yang akan disiarkan secara live di iNews dipastikan tinggal dua. Kedua wakil itu, yakni Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Anthony Sinisuka Ginting, siap beraksi pada Jumat (9/6/2023) untuk merebut tiket ke semifinal.

Ya, Indonesia tinggal menyisakan dua wakil saja di babak perempatfinal Singapore Open 2023. Dengan begitu, Indonesia gagal mengulangi prestasi Singapore Open 2022, di mana pada tahun lalu tersebut wakil Tanah Air memborong tiga gelar juara.

Meski begitu, Indonesia masih memiliki harapan untuk dapat membawa pulang dua gelar dari turnamen super 750 tersebut. Tentunya hal tersebut akan terwujud jika Leo/Daniel dan Anthony dapat melaju terus hingga ke final.

Pertama-tama tentu Leo/Daniel dan Anthony harus memenangkan laga perempatfinal yang akan dihelat di Singapore Indoor Stadium, Kallang, pada hari ini. Kabar buruknya, kedua wakil Indonesia itu dihadapkan lawan-lawan yang berat di babak perempatfinal tersebut.

Leo Rolly/Daniel Marthin (PBSI)

Seperti Leo/Daniel yang akan berhadapan dengan unggulan ketiga dari Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak perempatfinal nanti. Sejauh ini, kedua pasangan tersebut sudah berjumpa sebanyak tujuh kali.

Sayangnya, Leo/Daniel hanya mampu merebut dua kemenangan saja dari tujuh pertemuan tersebut. Kabar baiknya, di pertemuan terakhir yang tercipta di perempatfinal Malaysia Masters 2023 beberapa pekan yang lalu, Leo/Daniel mampu menumbangkan Aaron/Soh dua gim langsung.

Halaman:
1 2
