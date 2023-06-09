Susul Valentino Rossi, Andrea Dovizioso Resmi Dinobatkan Jadi Legenda MotoGP

ANDREA Dovizioso resmi dinobatkan menjadi legenda MotoGP. Dia menyusul langkah sejumlah pembalap top MotoGP, termasuk Valentino Rossi.

Dikutio dari ANTARA, Jumat (9/6/2023), Dovizioso menerima gelar itu usai mengukir karier fantastis di MotoGP. Sepanjang kariernya, dia memang tak pernah merebut gelar juara MotoGP.

Namun, pembalap berjuluk The Little Dragon itu berhasil meraih gelar juara di kelar 12 5cc pada 2004. Berkat gelarnya itu, Dovizioso naik kelar ke 250 cc dan kemudian debut di MotoGP pada 2008.

Dovizioso pun tampil apik kemudian di MotoGP. Dia bahkan merebut kemenangan pertamanya di kelas premier pada 2009. Tepatnya, kemenangan itu diraih di MotoGP Inggris 2009.

Pada akhir 2011, Dovizioso pun meninggalkan Honda. Dia membela Yamaha sejak 2012. Membela tim satelit Yamaha Tech3, Dovioso tampil apik sehingga merebut sejumlah podium. Dia pun finis di posisi ke-4 pada klasemen akhir MotoGP 2012.

Kinerja apiknya membawa Dovizioso dilirik Ducati. Dia pindah ke tim pabrikan Ducati pada 2013. Pada 2014, Dovizioso meraih dua podium.

Penampilan Dovizioso makin meningkat setelah itu. Pada 2015 dan 2016, dia mengoleksi lima podium. Lebih lanjut, pada 2017, 2018 dan 2019, Dovizioso menggila dengan meraih 12 kemenangan!