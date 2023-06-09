Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Susul Valentino Rossi, Andrea Dovizioso Resmi Dinobatkan Jadi Legenda MotoGP

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:32 WIB
Susul Valentino Rossi, Andrea Dovizioso Resmi Dinobatkan Jadi Legenda MotoGP
Andrea Dovizioso resmi jadi legenda MotoGP. (Foto: Instagram/@andreadovizioso)
A
A
A

ANDREA Dovizioso resmi dinobatkan menjadi legenda MotoGP. Dia menyusul langkah sejumlah pembalap top MotoGP, termasuk Valentino Rossi.

Dikutio dari ANTARA, Jumat (9/6/2023), Dovizioso menerima gelar itu usai mengukir karier fantastis di MotoGP. Sepanjang kariernya, dia memang tak pernah merebut gelar juara MotoGP.

Andrea Dovizioso

Namun, pembalap berjuluk The Little Dragon itu berhasil meraih gelar juara di kelar 12 5cc pada 2004. Berkat gelarnya itu, Dovizioso naik kelar ke 250 cc dan kemudian debut di MotoGP pada 2008.

Dovizioso pun tampil apik kemudian di MotoGP. Dia bahkan merebut kemenangan pertamanya di kelas premier pada 2009. Tepatnya, kemenangan itu diraih di MotoGP Inggris 2009.

Pada akhir 2011, Dovizioso pun meninggalkan Honda. Dia membela Yamaha sejak 2012. Membela tim satelit Yamaha Tech3, Dovioso tampil apik sehingga merebut sejumlah podium. Dia pun finis di posisi ke-4 pada klasemen akhir MotoGP 2012.

Kinerja apiknya membawa Dovizioso dilirik Ducati. Dia pindah ke tim pabrikan Ducati pada 2013. Pada 2014, Dovizioso meraih dua podium.

Penampilan Dovizioso makin meningkat setelah itu. Pada 2015 dan 2016, dia mengoleksi lima podium. Lebih lanjut, pada 2017, 2018 dan 2019, Dovizioso menggila dengan meraih 12 kemenangan!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement