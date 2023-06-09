Advertisement
date 2023-06-09
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Italia 2023: Francesco Bagnaia Menggila, Marc Marquez Gagal Tembus 5 Besar!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:10 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Italia 2023: Francesco Bagnaia Menggila, Marc Marquez Gagal Tembus 5 Besar!
Francesco Bagnaia jadi yang tercepat di sesi latihan bebas 2 MotoGP Italia 2023 (Foto: MotoGP)
HASIL latihan bebas 2 MotoGP Italia 2023 sudah dapat diketahui, Jumat (9/6/2023) malam WIB. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia berhasil jadi yang tercepat unggul dari Marco Bezzecchi (kedua) dan Alex Rins (ketiga).

Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez belum bisa tembus lima besar. Ia hanya mampu finis kedelapan di sesi latihan bebas 2 MotoGP Italia 2023.

Francesco Bagnaia

Jalannya Latihan Bebas 2

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) yang terjatuh dan juga terlihat cedera pada sesi latihan 1 masih turut serta pada sesi latihan 2 malam ini. Johann Zarco (Prima Pramac) memimpin pada awal dimulainya sesi kali ini.

Sementara itu, Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Francesco Bagnaia (Ducati lenovo) mengekor di posisi kedua dan ketiga. Sederet pembalap Ducati tampil gemilang dengan mendominasi lima besar posisi teratas.

Kendati masalahnya pada P1, Espargaro masih mampu tampil cukup baik dan menempati posisi ke-7 tercepat untuk sementara. Namun, dia sempat keluar dari lintasan di tikungan 1, begitupun dengan Marco Bezzecchi (Mooney VR46), beruntungnya mereka tidak terjatuh.

Setelah Jorge Martin dan Espargaro, tikungan 1 kembali memakan korban. Joan Mir (Repsol Honda) terjatuh pada tikungan tersebut.

Sepuluh menit jelang berakhirnya sesi P2, Bezzecchi melesat dan mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 46,218 detik. Jorge Martin di belakangnya dengan hanya perbedaan 0,085 detik, diikuti Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).

Halaman:
1 2
