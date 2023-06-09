Jelang MotoGP Italia 2023, Francesco Bagnaia Akui Masih Kesulitan saat Berjalan

MUGELLO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dipastikan fit dan siap untuk tampil di MotoGP Italia 2023. Namun, ternyata kondisi fit tersebut ketika balapan saja, sebab sebenarnya sampai saat ini, Bagnaia masih sulit berjalan.

Seperti yang diketahui, Bagnaia mengalami cedera saat tampil di MotoGP Prancis 2023. Ia pergelangan kakinya patah dan hal tersebut membuat kesulitan untuk berjalan.

Meski masih cedera, Bagnaia tetap dizinkan untuk balapan karena cedera kakinya tersebut tak menganggunya saat berada di atas motor. Bagnaia yang telah menjalani perawatan dan mengikuti tes medis di Mugello, mengatakan dirinya tidak mau menyerah dan siap untuk menghadapi MotoGP Italia, akhir pekan ini.

"Kondisi saya tidak 100 persen (baik), saya lebih banyak berjuang untuk berjalan daripada berkendara atau balapan, dan itu seharusnya tidak mempengaruhi akhir pekan balapan saya. Karena, sebagai orang Italia, ini adalah akhir pekan yang sangat spesial," ucap Bagnaia, mengutip dari ANTARA, Jumat (9/6/2023).

Adapun pergelangan kaki pembalap yang akrab disapa Pecco itu patah ketika bertabrakan dengan Maverick Vinales (Aprilia Racing) di Sirkuit Le Mans, Prancis. Ia kini menargetkan kemenangan untuknya dan Ducati agar bisa mempertahankan posisi puncak, mengingat ia hanya unggul satu poin saja dari Marco Bezzecchi (Mooney VR46).

"Ini akan menjadi akhir pekan yang penting bagi kami, dan tentu saja, dukungan besar dari publik kami akan memberi kami motivasi ekstra untuk melakukannya dengan baik di Grand Prix kandang kami ini," sambung Bagnaia.