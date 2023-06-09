Lagi Mode Bucin, Marc Marquez Siap-Siap Menggila di MotoGP Italia 2023

FLORENCE – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez mengakui bahwa kini sedang dalam mode bucin alias budak cinta dengan pasangan barunya, yakni Gemma Pinto. Menariknya, Marquez mengaku kebahagian bersama pasangan itu bisa mempengaruhi penampilannya di atas lintasan MotoGP.

Marquez bahkan sesumbar bisa melaju lebih cepat ketika sedang bahagia seperti ini. Jadi, tampaknya mode bucin yang kini sedang dirasakan Marquez akan membuatnya tampil menggila di MotoGP Italia 2023.

“Bukan, itu bukan cincin tunangan. Tapi sejujurnya, saya sedang dalam momen yang sangat bagus di kehidupan personal saya. Saya sangat menikmatinya, saya senang dan ini sangat penting,” kata Marquez dilansir dari Instagram resmi MotoGP, @motogp, Jumat (9/6/2023).

“Karena kamu tahu untuk membalap dengan cepat dan memberikan performa apik di kehidupan profesional saya, kamu harus senang dan butuh kehidupan pribadi yang stabil. Saya sangat senang saat ini dan dalam momen yang sangat indah,” tambahnya.

Ya, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menggemparkan dunia maya dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya, selama jeda tiga pekan balapan MotoGP 2023 dari seri Prancis ke Italia, dia mengumbar kemesraan di media sosialnya dengan seorang model asal Catalan, Gemma Pinto, saat berlibur di Maroko.

Pada awalnya, pembalap berusia 30 tahun itu masih menyembunyikan identitas wanita yang dikencaninya itu dengan hanya mengunggah potongan-potongan fotonya, termasuk saat memakai cincin. Namun, akhirnya dia mengungkapnya kepada publik dan diketahui sedang menjalin hubungan asmara dengan Gemma Pinto.

Menjelang MotoGP Italia 2023 pada akhir pekan ini, bintang asal Spanyol itu pun mengungkapkan bahwa dirnya memang sedang bahagia dengan kehidupan pribadinya. Namun, dia menepis kabar bahwa dia sudah bertunangan dengan kekasihnya tersebut.