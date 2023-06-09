Jadwal MotoGP Italia 2023 Hari Ini Jumat 9 Juni 2023: Marc Marquez Menggila di Latihan Bebas?

PEMBALAP MotoGP akhirnya kembali lagi balapan setelah libur hampir sebulan lamanya. Kali ini para rider akan beraksi di MotoGP Italia 2023 dan pertama-tama jadwal mereka adalah menjalankan dua sesi latihan bebas pertama dan kedua pada Jumat (9/6/2023) mulai pukul 15.45 WIB.

Ya, bila diingat balapan MotoGP berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis pada 14 Mei 2023 lalu. Pada saat itu, balapan dimenangkan oleh pembalap Tim Mooney VR46, Marco Bezzecchi.

Kali ini, Bezzecchi pun menjadi salah satu pembalap yang paling dinanti di MotoGP Italia 2023. Sebab itu adalah balapan kandangnya lantaran ia adalah pembalap asal Italia.

Selain Bezzechi, ada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Luca Marini (Mooney VR46), Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha), Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing), dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) yang bakal menjalani balapan kandangnya di Sirkuit Mugello.

Bagi Bezzecchi dan Bagnaia, beraksi di Sirkuit Mugello tak hanya sekadar balapan di kampung halaman saja. Tapi seri tersebut menjadi amat penting untuk bisa memperjuangkan gelar juara.

Pasalnya saat ini Bagnaia yang sedang memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2023 dengan 94 poin tercatat hanya unggul satu angka saja dari Bezzecchi yang berada di urutan kedua. Sehingga apapun hasil yang mereka dapatkan di MotoGP Italia 2023 akan mempengaruhi puncak klasemen.

Selain Bezzecchi dan Bagnaia, pembalap Red Bull KTM, Brad Binder dan rider Prima Pramac, Jorge Martin juga akan menjadi sorotan. Pasalnya Binder kini bertengger di peringkat ketiga dengan 81 poin dan Martin di posisi keempat dengan 80 poin.