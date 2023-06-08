Pastikan Jadi Juara Umum ASEAN Para Games 2023, Indonesia Catatkan Sejarah

PHNOM PENH - Indonesia dipastikan menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 usai mengumpulkan 128 emas pada hingga Rabu 7 Juni 2023 malam WIB. Hal itu berarti kontingen Indonesia berhasil mencetak sejarah baru karena mampu hattrick atau tiga kali beruntun menjadi juara umum di kompetisi olahraga dua tahunan tersebut.

Sejatinya perlombaan ASEAN Para Games 2023 masih mempertandingkan banyak cabang olahraga (cabor) pada hari ini, Kamis (8/6/2023) dan Jumat 9 Juni 2023 mendatang. Namun, nyatanya jumlah 128 medali emas Indonesia sudah tak mampu lagi dikejar negara lain.

BACA JUGA: Cabor Atletik Sumbang 10 Emas Tambahan untuk Indonesia di ASEAN Para Games 2023

Terutama oleh Thailand di posisi kedua. Saat ini Thailand mengoleksi 96 medali emas.

Jadi, berdasarkan laporan dari Chef de Mission (Cdm) Indonesia, Andi Herman, meski masih ada beberapa cabor yang dipertandingkan, Thailand tetap takkan bisa mengejar perolehan 128 medali emas Indonesia.

"Alhamdulillah puji syukur karena apa yang kita cita-citakan dan harapkan seluruh kontingen, pada malam ini bisa mencapai prestasi membanggakan. Kita sudah bisa mengunci juara umum, sekalipun menyisakan dua hari pertandingan," kata Chef de Mission (Cdm) Indonesia, Andi Herman, dalam keterangan resminya, Rabu (7/6/2023).

Ya, sebagaimana diketahui, ASEAN Para Games 2023 masih akan berlangsung hingga 9 Juni mendatang. Bahkan, Indonesia justru berkesempatan untuk terus menambah pundi-pundi medali emas dari beberapa cabor, seperti tenis meja, bulu tangkis, sepak bola cp, maupun para catur.

"Ini menjadi sejarah baru Indonesia bisa tiga kali beruntun juara umum atau hattrick. Ini tidak mudah dicapai oleh negara lain dan hasil kerja keras banyak pihak sejak pelatnas hingga tiba di Kamboja," jelas Andi.

Hari ini, Tim Merah Putih menambah 28 medali emas dari atlet-atlet kebanggan Tanah Air. Cabor yang menyumbangkan medali emas tersebut hari ini ialah dari renang, voli duduk, atletik, angkat berat, dan para catur.