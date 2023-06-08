Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pastikan Jadi Juara Umum ASEAN Para Games 2023, Indonesia Catatkan Sejarah

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |05:20 WIB
Pastikan Jadi Juara Umum ASEAN Para Games 2023, Indonesia Catatkan Sejarah
Indonesia jadi juara umum ASEAN Para Games 2023. (Foto: Laman resmi Cambodia2023)
A
A
A

PHNOM PENH - Indonesia dipastikan menjadi juara umum ASEAN Para Games 2023 usai mengumpulkan 128 emas pada hingga Rabu 7 Juni 2023 malam WIB. Hal itu berarti kontingen Indonesia berhasil mencetak sejarah baru karena mampu hattrick atau tiga kali beruntun menjadi juara umum di kompetisi olahraga dua tahunan tersebut.

Sejatinya perlombaan ASEAN Para Games 2023 masih mempertandingkan banyak cabang olahraga (cabor) pada hari ini, Kamis (8/6/2023) dan Jumat 9 Juni 2023 mendatang. Namun, nyatanya jumlah 128 medali emas Indonesia sudah tak mampu lagi dikejar negara lain.

Terutama oleh Thailand di posisi kedua. Saat ini Thailand mengoleksi 96 medali emas.

Jadi, berdasarkan laporan dari Chef de Mission (Cdm) Indonesia, Andi Herman, meski masih ada beberapa cabor yang dipertandingkan, Thailand tetap takkan bisa mengejar perolehan 128 medali emas Indonesia.

"Alhamdulillah puji syukur karena apa yang kita cita-citakan dan harapkan seluruh kontingen, pada malam ini bisa mencapai prestasi membanggakan. Kita sudah bisa mengunci juara umum, sekalipun menyisakan dua hari pertandingan," kata Chef de Mission (Cdm) Indonesia, Andi Herman, dalam keterangan resminya, Rabu (7/6/2023).

ASEAN Para Games 2023

Ya, sebagaimana diketahui, ASEAN Para Games 2023 masih akan berlangsung hingga 9 Juni mendatang. Bahkan, Indonesia justru berkesempatan untuk terus menambah pundi-pundi medali emas dari beberapa cabor, seperti tenis meja, bulu tangkis, sepak bola cp, maupun para catur.

"Ini menjadi sejarah baru Indonesia bisa tiga kali beruntun juara umum atau hattrick. Ini tidak mudah dicapai oleh negara lain dan hasil kerja keras banyak pihak sejak pelatnas hingga tiba di Kamboja," jelas Andi.

Hari ini, Tim Merah Putih menambah 28 medali emas dari atlet-atlet kebanggan Tanah Air. Cabor yang menyumbangkan medali emas tersebut hari ini ialah dari renang, voli duduk, atletik, angkat berat, dan para catur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/43/2840271/indonesia-juara-umum-jokowi-berikan-bonus-rp320-5-miliar-untuk-altet-asean-para-games-2023-xWbLa2uLVA.jpg
Indonesia Juara Umum, Jokowi Berikan Bonus Rp320,5 Miliar untuk Atlet ASEAN Para Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/43/2828888/kemenpora-sewa-2-pesawat-carter-demi-kenyamanan-kontingen-indonesia-di-asean-para-games-2023-GcIqMS99eL.jpg
Kemenpora Sewa 2 Pesawat Carter demi Kenyamanan Kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/43/2828271/borong-31-medali-emas-di-asean-para-games-2023-atlet-para-tenis-meja-indonesia-dedikasikan-kemenangan-untuk-mendiang-david-jacobs-ScSDiw6nby.jpg
Borong 31 Medali Emas di ASEAN Para Games 2023, Atlet Para Tenis Meja Indonesia Dedikasikan Kemenangan untuk Mendiang David Jacobs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/43/2828244/asean-para-games-2023-resmi-ditutup-dengan-meriah-thailand-terima-tongkat-estafet-dari-kamboja-XTUnlX3Qm7.jpg
ASEAN Para Games 2023 Resmi Ditutup dengan Meriah, Thailand Terima Tongkat Estafet dari Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/43/2826958/cabor-atletik-sumbang-10-emas-tambahan-untuk-indonesia-di-asean-para-games-2023-Mx0whsghza.jpg
Cabor Atletik Sumbang 10 Emas Tambahan untuk Indonesia di ASEAN Para Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/43/2826610/hasil-voli-duduk-asean-para-games-2023-sapu-bersih-4-pertandingan-tim-putri-indonesia-pastikan-medali-emas-kkXxaOQCQX.jpg
Hasil Voli Duduk ASEAN Para Games 2023: Tim Putri Indonesia Pastikan Medali Emas Usai Sapu Bersih 4 Pertandingan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement