Hasil Singapore Open 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gagal ke Perempatfinal Usai Dijegal Wakil Jepang

Apriyani Rahayu/Siti Fadia disingkirkan wakil Jepang pada babak 16 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Apriyani Rahayu/Siti Fadia gagal melaju ke perempatfinal setelah dikalahkan pasangan Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, dengan skor 19-21, 21-19, dan 15-21.

Pertandingan ini menjadi penutup bagi perwakilan Indonesia di babak 16 besar Singapore Open 2023, yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kamis (8/6/2023). Dari 10 perwakilan yang tampil, hanya dua di antaranya yang sukses melaju ke perempatfinal.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Apriyani/Fadia berhasil mengontrol jalannya pertandingan. Apriyani/Fadia bermain lepas dengan kombinasi pukulan smash keras dan lob pada awal pertandingan.

Apriyani/Fadia sempat unggul 6-1 dan melebar menjadi 8-2. Namun, pasangan Jepang sukses mendekat menjadi dua poin sebelumApriyani/Fadia mencapai interval dengan keunggulan 11-8.

Setelah jeda, permainan Apriyani/Fadia mengalami penurunan meski sempat menjauh pada 14-10. Iwanaga/Nakanishi kemudian melesat meraih delapan poin beruntun dan berbalik unggul 18-14.

Apriyani/Fadia sempat mendekat pada 19-20. Namun, pada akhirnya, pasangan Jepang yang mengambil set pertama dengan keunggulan 21-19.