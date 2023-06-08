Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gagal ke Perempatfinal Usai Dijegal Wakil Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |21:22 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gagal ke Perempatfinal Usai Dijegal Wakil Jepang
Apriyani Rahayu/Siti Fadia disingkirkan wakil Jepang pada babak 16 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Apriyani Rahayu/Siti Fadia gagal melaju ke perempatfinal setelah dikalahkan pasangan Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, dengan skor 19-21, 21-19, dan 15-21.

Pertandingan ini menjadi penutup bagi perwakilan Indonesia di babak 16 besar Singapore Open 2023, yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Kamis (8/6/2023). Dari 10 perwakilan yang tampil, hanya dua di antaranya yang sukses melaju ke perempatfinal.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Apriyani/Fadia berhasil mengontrol jalannya pertandingan. Apriyani/Fadia bermain lepas dengan kombinasi pukulan smash keras dan lob pada awal pertandingan.

Apriyani/Fadia sempat unggul 6-1 dan melebar menjadi 8-2. Namun, pasangan Jepang sukses mendekat menjadi dua poin sebelumApriyani/Fadia mencapai interval dengan keunggulan 11-8.

Setelah jeda, permainan Apriyani/Fadia mengalami penurunan meski sempat menjauh pada 14-10. Iwanaga/Nakanishi kemudian melesat meraih delapan poin beruntun dan berbalik unggul 18-14.

Apriyani/Fadia sempat mendekat pada 19-20. Namun, pada akhirnya, pasangan Jepang yang mengambil set pertama dengan keunggulan 21-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement