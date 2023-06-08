Hasil Singapore Open 2023: Sikat Brian Yang, Anthony Ginting Amankan Tiket Perempatfinal!

HASIL Singapore Open 2023 sektor tunggal putra sudah dapat diketahui, Kamis (8/6/2023) malam WIB. Wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mendulang kemenangan lawan wakil Kanada, Bryan Yang dalam dua gim.

Tanpa ampun, Ginting menyudahi pertandingan dengan keunggulan 21-19 dan 21-11. Hasil itu membawa Ginting melesat ke perempatfinal Singapore Open 2023 dan akan melawan LI Shi Feng untuk berebut tiket semifinal.

Pada gim pertama, Anthony langsung tancap gas untuk melancarkan serangan masif ke pertahanan Brian. Tak butuh waktu lama, tunggal putra ranking dua dunia itu sukses mengumpulkan banyak poin.

Akan tetapi, memasuki pertengahan pertandingan, Brian mulai menunjukkan kemampuannya. Pebulu tangkis asal Kanada itu sukses mengimbangi permainan ofensif dari Anthony.

Brian bahkan terus mencetak poin untuk mengejar ketertinggalan. Namun demikian, karena Anthony berhasil main konsisten, Brian akhirnya harus mengakui kekalahan di gim pertama dengan skor 19-21.