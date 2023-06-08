Hasil Singapore Open 2023: Berjuang Sekuat Tenaga, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Ditaklukkan Unggulan Jepang

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dikalahkan pasangan unggulan asal Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, lewat pertarungan sengit.

Pertandingan di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Kamis (8/6/2023) sore WIB tersebut berakhir dalam tiga set. Setelah pertarungan sengit, Rinov/Pitha akhirnya kalah 16-21, 21-17, dan 12-21.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal permainan, Rinov/Pitha telah bermain agresif. Mereka melancarkan serangan masif yang membuat pertahanan duet Jepang keteteran. Rinov/Pitha pun mencetak banyak poin.

Namun demikian, Yuta/Arisa mulai melawan ketika memasuki pertengahan pertandingan. Menjelang jeda interval, mereka akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan dan berbalik unggul atas Rinov/Pitha.

Setelah rehat, Yuta/Arisa konsisten mencatatkan poin beruntun hingga membuat Rinov/Pitha kewalahan. Gim pertama pun diakhiri dengan kemenangan pasangan Jepang, Yuta/Arisa, dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Rinov/Pitha langsung tertinggal sejak awal pertandingan. Runner Up Malaysia Masters 2022 itu terpantau kewalahan menghadapi pukulan variatif yang diterapkan oleh Yuta/Arisa.