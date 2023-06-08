Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Berjuang Sekuat Tenaga, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Ditaklukkan Unggulan Jepang

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:17 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Berjuang Sekuat Tenaga, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Ditaklukkan Unggulan Jepang
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas digugurkan wakil Jepang (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Singapore Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dikalahkan pasangan unggulan asal Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino, lewat pertarungan sengit.

Pertandingan di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Kamis (8/6/2023) sore WIB tersebut berakhir dalam tiga set. Setelah pertarungan sengit, Rinov/Pitha akhirnya kalah 16-21, 21-17, dan 12-21.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Jalannya Pertandingan

Sejak awal permainan, Rinov/Pitha telah bermain agresif. Mereka melancarkan serangan masif yang membuat pertahanan duet Jepang keteteran. Rinov/Pitha pun mencetak banyak poin.

Namun demikian, Yuta/Arisa mulai melawan ketika memasuki pertengahan pertandingan. Menjelang jeda interval, mereka akhirnya berhasil mengejar ketertinggalan dan berbalik unggul atas Rinov/Pitha.

Setelah rehat, Yuta/Arisa konsisten mencatatkan poin beruntun hingga membuat Rinov/Pitha kewalahan. Gim pertama pun diakhiri dengan kemenangan pasangan Jepang, Yuta/Arisa, dengan skor 21-16.

Pada gim kedua, Rinov/Pitha langsung tertinggal sejak awal pertandingan. Runner Up Malaysia Masters 2022 itu terpantau kewalahan menghadapi pukulan variatif yang diterapkan oleh Yuta/Arisa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement