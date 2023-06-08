Marcus Gideon/Kevin Sanjaya Ungkap Penyebab Kalah dari Wakil Jepang di 16 Besar Singapore Open 2023

MARCUS Gideon/Kevin Sanjaya ungkap penyebab kalah dari wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi di 16 besar Singapore Open 2023. Keduanya mengakui penampilannya di laga tersebut jauh dari kata bagus. Di sisi lain, Hoki/Kobayashi bermain lebih baik ketimbang Marcus/Kevin.

"Performa kami memang jelek, tidak seperti yang diharapkan. Kalau sudah kalah, mau bagaimana lagi?” ucap Marcus Gideon dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (8/6/2023).

Laga yang dilangsungkan di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Kamis (8/6/2023) pagi WIB itu berakhir hanya dalam waktu 33 menit. Marcus/Kevin kalah dengan skor 18-21 dan 9-21.

"Gim pertama masih bisa mengimbangi. Gim kedua kami sudah down. Sudah ketinggalan jauh. Mau mengejar sudah jauh poinya," lanjutnya.

Keduanya mengakui bahwa Hoki/Kobayashi bermain lebih baik dari mereka pada laga hari ini. Marcus/Kevin pun mau tidak mau harus rela pulang lebih cepat dari Singapura setelah tumbang di babak 16 besar.