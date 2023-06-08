Tengil Duluan, Pebulu Tangkis Taiwan Dibantai Marcus Gideon/Kevin Sanjaya hingga Kena Mental di Singapore Open 2023

TENGIL duluan, pebulu tangkis Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei, dibantai Marcus Gideon/Kevin Sanjaya hingga kena mental di Singapore Open 2023. Momen tersebut terjadi di babak 32 besar Singapore Open 2023.

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Rabu (7/6/2023) siang WIB, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya membuat Su Ching Heng/Ye Hong Wei tak berkutik hingga kena mental. The Minions -julukan Marcus/Kevin- menyudahi perlawanan wakil Taiwan itu dua gim langsung dengan skor telak 21-5 dan 21-16 dalam waktu 22 menit.

Pembantaian yang dilakukan The Minions tersebut seakan melepaskan semua amarahnya karena kalah di semifinal Thailand Open 2023 kemarin. Terbukti, Marcus/Kevin menghajar telak lawannya itu dengan skor super telak yakni 21-5 di gim pertama.

Kemudian pada gim kedua, Su Ching Heng/Ye Hong Wei yang tampil tengil duluan memberikan perlawanan ketat. Terbukti, mereka mampu memimpin 6-3 atas Marcus/Kevin. Namun, kondisi ini hanya berlangsung singkat.

Pasalnya, The Minions membalikkan situasi dan membuat wakil Taiwan itu kena mental hingga unggul satu angka di jeda interval. Pasca interval, Su Ching Heng/Ye Hong Wei tak mampu lagi mengimbangi The Minions hingga akhirnya menyerah dengan skor 16-21 di gim kedua.