Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tengil Duluan, Pebulu Tangkis Taiwan Dibantai Marcus Gideon/Kevin Sanjaya hingga Kena Mental di Singapore Open 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:19 WIB
Tengil Duluan, Pebulu Tangkis Taiwan Dibantai Marcus Gideon/Kevin Sanjaya hingga Kena Mental di Singapore Open 2023
Marcus Gideon/Kevin Sanjaya mengalahkan pasangan Taiwan di 32 besar Singapore Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

TENGIL duluan, pebulu tangkis Taiwan, Su Ching Heng/Ye Hong Wei, dibantai Marcus Gideon/Kevin Sanjaya hingga kena mental di Singapore Open 2023. Momen tersebut terjadi di babak 32 besar Singapore Open 2023.

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Rabu (7/6/2023) siang WIB, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya membuat Su Ching Heng/Ye Hong Wei tak berkutik hingga kena mental. The Minions -julukan Marcus/Kevin- menyudahi perlawanan wakil Taiwan itu dua gim langsung dengan skor telak 21-5 dan 21-16 dalam waktu 22 menit.

Marcus Gideon/Kevin Sanjaya 

Pembantaian yang dilakukan The Minions tersebut seakan melepaskan semua amarahnya karena kalah di semifinal Thailand Open 2023 kemarin. Terbukti, Marcus/Kevin menghajar telak lawannya itu dengan skor super telak yakni 21-5 di gim pertama.

Kemudian pada gim kedua, Su Ching Heng/Ye Hong Wei yang tampil tengil duluan memberikan perlawanan ketat. Terbukti, mereka mampu memimpin 6-3 atas Marcus/Kevin. Namun, kondisi ini hanya berlangsung singkat.

Pasalnya, The Minions membalikkan situasi dan membuat wakil Taiwan itu kena mental hingga unggul satu angka di jeda interval. Pasca interval, Su Ching Heng/Ye Hong Wei tak mampu lagi mengimbangi The Minions hingga akhirnya menyerah dengan skor 16-21 di gim kedua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/40/2830093/gara-gara-dipermalukan-anthony-ginting-di-singapore-open-2023-anders-antonsen-frustrasi-hingga-banting-raket-PrP3DgGNQh.jpg
Gara-Gara Dipermalukan Anthony Ginting di Singapore Open 2023, Anders Antonsen Frustrasi hingga Banting Raket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829573/anders-antonsen-gagal-pamer-perut-sixpack-ala-jonatan-christie-gara-gara-kodai-naraoka-VIgUTSvhUM.jpg
Anders Antonsen Gagal Pamer Perut Sixpack ala Jonatan Christie Gara-Gara Kodai Naraoka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829309/juara-singapore-open-2023-begini-taktik-jitu-anthony-ginting-hingga-bikin-anders-antonsen-tumbang-C0ZDlR4PrL.jpg
Juara Singapore Open 2023, Begini Taktik Jitu Anthony Ginting hingga Bikin Anders Antonsen Tumbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829292/momen-keakraban-dan-canda-tawa-anthony-ginting-dan-kunlavut-vitidsarn-bikin-penonton-auto-senyum-di-singapore-open-2023-aCQ2Rcgx9a.jpg
Momen Keakraban dan Canda Tawa Anthony Ginting dan Kunlavut Vitidsarn Bikin Penonton Auto Senyum di Singapore open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/40/2829027/update-ranking-bwf-usai-anthony-ginting-juara-singapore-open-2023-segera-geser-viktor-axelsen-dari-puncak-63y2xURvpc.jpg
Update Ranking BWF Usai Anthony Ginting Juara Singapore Open 2023: Segera Geser Viktor Axelsen dari Puncak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/40/2828983/anthony-ginting-ungkap-perasaannya-usai-juara-singapore-open-2023-seperti-main-di-rumah-sendiri-aPHqYsVIvW.jpg
Anthony Ginting Ungkap Perasaannya Usai Juara Singapore Open 2023: Seperti Main di Rumah Sendiri!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement