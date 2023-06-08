Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Senasib dengan Minions, Langkah Bagas Maulana/Shohibul Fikri Terhenti di 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:08 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Senasib dengan Minions, Langkah Bagas Maulana/Shohibul Fikri Terhenti di 16 Besar
Ganda Putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
KALLANG – Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, ditumbangkan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik di babak 16 besar Singapore Open 2023, pada Kamis (8/6/2023) siang WIB. Dengan hasil itu, maka Bagas/Fikri mengikuti jejak Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang juga baru saja gagal ke perempatfinal usai kalah dari Takuro Hoki Yugo Kobayashi (Jepang).

Bermain di Singapore Indoor Stadium, Bagas/Fikri tumbang dengan dua gim langsung, yakni lewat skor 18-21 dan 17-21. Mereka dikalahkan unggulan ketiga asal Malaysia tersebut dalam waktu 38 menit.

Jalannya Pertandingan

Laga yang berlangsung di lapangan 2 Singapore Indoor Stadium, Kallang itu terlihat ketat sejak awal gim pertama. Kedua pasangan bergantian mencuri poin dan skor terus menerus imbang hingga 6-6.

Duel dengan tempo yang cukup cepat itu terus menerus berjalan dengan seimbang. Jarak poin antara kedua pasangan tidak pernah lebih dari satu poin hingga 11-11.

Setelah itu, Bagas/Fikri sempat menjauh dengan unggul dua poin dengan skor 13-11. Namun, Aaron/Soh mampu kembali menyamakan kedudukan menjadi 13-13 dan kemudian 14-14.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Kini, giliran Aaron/Soh yang melesat meninggalkan Bagas/Fikri. Mereka unggul dua poin dengan skor 16-14.

Kendati demikian, Bagas/Fikri sukses mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 16-16 dan kemudian 17-17. Duel terus berlangsung sengit hingga akhir gim pertama, tetapi Aaron/Soh berhasil unggul dengan kemenangan 21-18.

