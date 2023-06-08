Hasil Singapore Open 2023: Gregoria Mariska Gagal Bendung Perlawanan Tai Tzu Ying di 16 Besar

KALLANG – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, terhenti di 16 besar Singapore Open 2023. Pasalnya, Gregoria gagal membendung perlawanan dari jagoan Taiwan, Tai Tzu Ying.
Berlaga di lapangan 1 Singapore Indoor Stadium, Kallang, Kamis (8/6/2023) pagi WIB, Gregoria kalah dua gim langsung. Dia tumbang dengan skor 10-21 dan 19-21.
Jalannya Pertandingan
Gregoria langsung dihadapkan dengan duel sengit di awal laga. Alhasil, kejar-kejaran angka sudah tersaji di awal, dengan menyuguhkna skor imbang 4-4.
Setelah itu, Gregoria kesulitan membendung perlawanan Tai Tzu Ying. Dia pun tertinggal jauh dengan skor 5-11 di interval.
Usai interval, Tai Tzu Ying terus melanjutkan laju positifnya. Gregoria yang makin kesulitan keluar dari tekanan akhirnya makin tertinggal jauh dengan skor 9-17. Gregoria akhirnya tumbang dengan skor 10-21.
Di gim kedua, Gregoria berusaha bangkit. Dia pun sempat unggul pada awal gim kedua. Namun, kondisi itu tak berlangsung lama.