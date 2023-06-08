Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Singapore Open 2023: Gregoria Mariska Gagal Bendung Perlawanan Tai Tzu Ying di 16 Besar

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:03 WIB
Hasil Singapore Open 2023: Gregoria Mariska Gagal Bendung Perlawanan Tai Tzu Ying di 16 Besar
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

KALLANG – Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, terhenti di 16 besar Singapore Open 2023. Pasalnya, Gregoria gagal membendung perlawanan dari jagoan Taiwan, Tai Tzu Ying.

Berlaga di lapangan 1 Singapore Indoor Stadium, Kallang, Kamis (8/6/2023) pagi WIB, Gregoria kalah dua gim langsung. Dia tumbang dengan skor 10-21 dan 19-21.

Gregoria Mariska Tunjung

Jalannya Pertandingan

Gregoria langsung dihadapkan dengan duel sengit di awal laga. Alhasil, kejar-kejaran angka sudah tersaji di awal, dengan menyuguhkna skor imbang 4-4.

Setelah itu, Gregoria kesulitan membendung perlawanan Tai Tzu Ying. Dia pun tertinggal jauh dengan skor 5-11 di interval.

Usai interval, Tai Tzu Ying terus melanjutkan laju positifnya. Gregoria yang makin kesulitan keluar dari tekanan akhirnya makin tertinggal jauh dengan skor 9-17. Gregoria akhirnya tumbang dengan skor 10-21.

Di gim kedua, Gregoria berusaha bangkit. Dia pun sempat unggul pada awal gim kedua. Namun, kondisi itu tak berlangsung lama.

