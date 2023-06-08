Angkat Koper Dini di Singapore Open 2023, Rehan Naufal/Lisa Ayu Ingin Balas Dendam ke Ganda Malaysia di Indonesia Open 2023

SINGAPORE – Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, harus angkat koper dini dari ajang Singapore Open 2023. Mereka pun bertekad balas dendam demi menembus kegagalannya itu ke ajang lainnya, yakni Indonesia Open 2023.

Ya, Rehan/Lisa harus menelan pil pahit di babak pertama Singapore Open 2023. Mereka harus menghentikan perjalanannya di babak 32 besar karena kalah dari wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie Lai.

Rehan/Lisa tumbang dengan skor akhir 21-15, 18-21, dan 14-21. Mereka menyerah di tangan unggulan ketujuh asal Malaysia itu setelah berjuang selama 47 menit.

Rehan/Lisa pun ogah meratapi lama-lama kekalahan itu. Mereka langsung mengalihkan fokusnya ke ajang berikutnya yang akan dilakoni, yakni Indonesia Open 2023.