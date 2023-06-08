Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Singapore Open 2023 Hari Ini LIVE di iNews: 10 Wakil Indonesia Siap Rebut Tiket ke Perempatfinal

Kamis, 08 Juni 2023 |08:53 WIB
Jadwal Siaran Langsung Singapore Open 2023 Hari Ini LIVE di iNews: 10 Wakil Indonesia Siap Rebut Tiket ke Perempatfinal
Saksilan perjuangan wakil Indonesia di Singapore Open 2023 di iNews. (Foto: MNC Media)
KALLANG – Hari ini, Kamis (8/6/2023) wakil-wakil Indonesia akan meneruskan perjuangannya dengan melakoni pertandingan di babak 16 besar Singapore Open 2023. Ada sebanyak 10 wakil terbaik Indonesia yang siap berlaga.

Laga kemarin, yakni pada babak 32 besar dibuka dengan kemenangan Rinov/Pitha usai melakoni perang saudara melawan rekan senegaranya, Praveen/Melati lewat tiga gim dengan skor akhir 21-17, 19-21 dan 21-16. Kemudian, satu-satunya wakil tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria pun menyusul ke 16 besar setelah kalahkan wakil asal Amerika, Beiwen Zhang dengan skor akhir 21-11, 17-21 dan 21-16.

Finalis Thailand Open 2023, Bagas/Fikri pun ikut melaju ke 16 besar kalahkan ganda putra Taipei, Lee Yang/Wang Chi-Lin lewat dua gim dengan skor 21-18 dan 21-19. Menyusul Bagas/Fikri, The Minions (Marcus/Kevin) pun dengan mudah unggul atas wakil Taipei dengan skor telak 21-5 dan 21-16.

Lewat drama rubber game, Apri/Fadia maju ke 16 besar usai kalahkan ganda putri asal tuan rumah dengan skor 15-21, 21-19 dan 21-15. Sama halnya dengan Pramudya/Yeremia, berjuang dalam rubber game yang sengit, keduanya mampu kalahkan ganda putra Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup dengan skor 12-21, 21-18 dan 21-19.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo

Lalu, di nomor tunggal putra, Ginting kalahkan wakil Hongkong, Ng Ka Long Angus lewat dua gim dengan skor 21-15 dan 24-22. Terakhir, The Daddies (Hendra/Ahsan) sukses menutup laga dengan kemenangan atas wakil Taipei, Lee Jhe-Huei/Yang Po Hsuan dengan skor akhir 19-21, 21-17 dan 21-17.

